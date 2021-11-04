Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Памятник аль-Фараби установят в Нур-Султане

    4 Ноября 2021, 14:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане будет установлен памятник Абу-Насыру аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2019 году Администрацией Президента было дано поручение установить в столице памятники аль-Фараби, Курмангазы, Жумабеку Ташенову и другим деятелям. В прошлом году в связи с пандемией установка памятника аль-Фараби была отложена. Сейчас памятник готовится. В этом году выделены средства на изготовление памятников Жумабеку Ташенову и Талгату Бигельдинову», – сказал руководитель управления стратегического и бюджетного планирования столицы Кайсар Манкараев на заседании Общественного совета города.

    Напомним, в прошлом году в столичном Дворце школьников открылся Центр аль-Фараби. Также Дворец школьников был назван в честь аль-Фараби.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Культура История Казахстана Память аль-Фараби
    Новости по теме
    Новости по теме
    Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге