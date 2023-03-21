Памятник Абаю открыли в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в праздник Наурыз открыли памятник великому поэту и мыслителю казахского народа Абаю Кунанбаеву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Жетысуской области.

Четырехметровая бронзовая скульптура установлена на площади возле Талдыкорганского драматического театра им.Б.Римовой, общая высота памятника с постаментом – около 9 метров.

В праздничном мероприятии приняли участие аким области Жетысу Бейбит Исабаев, депутаты Сената, гости из Абайской области , в том числе прямой потомок Кунанбая Хуслам Верлишев, представители творческой интеллигенции, общественность, ветераны, жители и гости города.

Театрализованная постановка по мотивам пьесы Мухтара Ауэзова «Абай» с участием актеров труппы драматического театра им. Б. Римовой ознаменовала начало церемонии открытия памятника. Главную роль исполнил заслуженный деятель Казахстана, известный актер Болат Абдилманов.

Бейбит Исабаев подчеркнул, что в ходе своего рабочего визита в регион Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на целесообразность установки памятника Абая в Жетысуской области, поручив ускорить работу в этом направлении.

«Решением городского общественного совета местом установки памятника была определена площадь возле драматического театра имени Бикен Римовой. Говоря словами назидания Абая: «Мал жұтайды, өнер жұтамайды». Это значит, что все материальное заканчивается, а искусство и культура вечны. При этом совпадение этого важного события с праздником Наурыз имеет особое, философское значение. Наурыз олицетворяет жизненную энергию, обновление и благополучие, а Абай и его наследие стали истинным символом возрождения национального сознания. Поэтому вполне естественно, что эти два важных события, эти величайшие ценности тесно переплетаются друг с другом», - сказал Б. Исабаев.

Аким области также подчеркнул, что темы, которые поднимал и анализировал мыслитель до сих пор не утратили своей актуальности.

«С каждым годом перед нами раскрываются новые грани философии и Слов назидания Абая. И сегодня на пути построения Нового Казахстана и открытого справедливого общества мы вновь обращаемся к нему. Мы понимаем, что светлый ум, искреннее сердце и внутренняя энергия – это те благородные качества, которые ведут человека вперед, к истине. О чем неоднократно говорил мыслитель. Очевидно, что наследие Абая, его произведения подарят глубокие знания и духовную пищу не только современному обществу, но и будущим поколениям», - отметил Б. Исабаев.

Аким области почтил память и тепло отозвался об известном архитекторе Акмырзе Рустембекове, одним из первых выразивших идею создания памятника, а также искренне поблагодарил принимающего участие в мероприятии скульптора, автора памятника Мирлана Азмаганбетова.

«Путь Абая – это путь справедливости, духовности, честности, единства и благополучия. Его наставления актуальны как для его современников, так и для нынешних и будущих поколений. Каждому из нас необходимо идти по проложенному им пути, чтобы быть достойными потомками наследия Великого Абая и уверенно двигаться вперед, - сказал депут Сената Парламента Нурторе Жусип.

Слова пожелания - бата жителям области адресовал прямой потомок Кунанбая Хуслам Верлишев. От имени руководства и жителей Абайской области он поздравил всех с открытием памятника и праздником Наурыз, отметив важность этого события, совпадающего с праздником весеннего равноденствия.

Церемония открытия памятника продолжилась праздничными мероприятиями в честь Наурыз мейрамы.

Высота скульптуры – 3,6 метров, постамента – 5,3 метра. Скульптура выполнена из бронзы, постамент – из гранита и мрамора. Архитектор памятника – почетный строитель РК, долгие годы возглавлявший Союз архитекторов, архитектор Акмырза Рустембеков. Скульптор – Мирлан Азмаганбетов. Он является автором памятников С.Арынулы, Г.Орманову, Н. Тлендиеву, а также композиции, посвященной медработникам «Аялы алақан», установленных ранее в Талдыкоргане.