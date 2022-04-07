Память воинов-казахстанцев погибших на таджико-афганской границе почтили в Таджикистане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – В Таджикистане чтут память воинов-казахстанцев, погибших на таджико-афганской границе. Сегодня в Дарвазском районе Таджикистана состоялось возложение цветов к монументу казахстанским солдатам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие руководство Дарвазского района, военнослужащие вооруженных сил, ветераны пограничной службы Таджикистана и школьники.

Участники мероприятия отметили, что воины-казахстанцы ценою жизни выполнили свой воинский долг, остались верны воинской присяге и они навечно будут в памяти тех, кого они защищали.

Напомним, ровно 27 лет назад, 7 апреля 1995 года в Пшихарвском горном ущелье на таджикско-афганской границе под обстрел моджахедов попала казахстанская седьмая сводная рота. В ожесточенном бою с превосходящими силами благодаря героизму и стойкости военнослужащих была пресечена попытка боевиков захватить выгодные позиции.

В том неравном бою казахстанский миротворческий батальон потерял 17 бойцов, 33 получили ранения. Среди погибших: Еркен Байгобисов, Бауржан Далабаев, Имамоддин Жуматов, Дастан Нурметов, Тахир Рахимжанов, Еркебулан Макажанов, Радик Каймульдиев, Ержан Абдиев, Жаксылык Джансугуртов, Ербол Бекебаев, Канат Едырышов, Еркин Байгобылов, Ербол Исабаев, Михаил Мартыненко, Анатолий Мешков, Алихан Огизбаев и Калмахан Бакбаев.

Указом Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева пятеро из погибших военнослужащих награждены орденами «Айбын» II степени, двенадцать воинов награждены медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

В память о подвиге казахстанцев в 2007 году в душанбинском парке имени Фирдавси и в 2019 году на месте службы погибших ребят в Дарвазе установлены памятные мемориальные плиты, к которым каждый год люди приносят цветы.