Память погибших во время январских событий солдат почтили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области почтили память солдат, погибших во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК, памятное мероприятие «Мәңгілік сапта», посвященное солдатам срочной службы Мадияру Кайсарову и Айбату Аманову, погибшим во время январских событий, прошло на строевом плацу воинской части 5510.

Открыл встречу начальник штаба воинской части 5510 подполковник Омиржан Сахатов, который напомнил присутствующим о событиях января и о том, что военнослужащие отстояли и защитили Конституционный строй нашего государства ценой собственной жизни.

Личному составу также был показан документальный фильм про двух бойцов, снятый силами Регионального командования «Орталық». В нем своим воспоминаниями поделились родители, друзья, учителя и командиры погибших солдат.

«Рядовой Мадияр Кайсаров служил в воинской части 5547 Национальной гвардии в городе Кызылорде, а Айбат Аманов - в воинской части 5514 Нацгвардии в городе Талдыкоргане. За проявленное мужество военнослужащих посмертно наградили орденом «Айбын» ІІІ степени и нагрудным знаком «Ұлттық ұлан қызметінің үздігі». На сегодняшний день в городах Караганде и Жанаарке военнослужащим установлены билборды, а Мадияру Кайсарову в доме, где он жил, установлена мемориальная доска», - добавили в ведомстве.

Фото пресс-службы Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК.



