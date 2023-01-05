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    Память погибших во время январских событий солдат почтили в Акмолинской области

    5 Января 2023, 16:40

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области почтили память солдат, погибших во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК, памятное мероприятие «Мәңгілік сапта», посвященное солдатам срочной службы Мадияру Кайсарову и Айбату Аманову, погибшим во время январских событий, прошло на строевом плацу воинской части 5510.

    Открыл встречу начальник штаба воинской части 5510 подполковник Омиржан Сахатов, который напомнил присутствующим о событиях января и о том, что военнослужащие отстояли и защитили Конституционный строй нашего государства ценой собственной жизни.

    Личному составу также был показан документальный фильм про двух бойцов, снятый силами Регионального командования «Орталық». В нем своим воспоминаниями поделились родители, друзья, учителя и командиры погибших солдат.

    «Рядовой Мадияр Кайсаров служил в воинской части 5547 Национальной гвардии в городе Кызылорде, а Айбат Аманов - в воинской части 5514 Нацгвардии в городе Талдыкоргане. За проявленное мужество военнослужащих посмертно наградили орденом «Айбын» ІІІ степени и нагрудным знаком «Ұлттық ұлан қызметінің үздігі». На сегодняшний день в городах Караганде и Жанаарке военнослужащим установлены билборды, а Мадияру Кайсарову в доме, где он жил, установлена мемориальная доска», - добавили в ведомстве.

    Фото пресс-службы Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Армия Вооруженные силы ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
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