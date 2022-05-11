Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине почти $40 млрд

    11 Мая 2022, 12:30

    ВАШИНГТОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа. В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) ранее обещал организовать голосование по инициативе как можно скорее. В случае одобрения в верхней палате она будет направлена на подпись президенту США Джо Байдену.

    Документ предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. В частности, $6 млрд должно пойти на предоставление вооружений и помощи в сфере безопасности, $8,7 млрд - на экономическую помощь и финансирование работы государственных служб Украины, $5 млрд - на продовольственную помощь Украине и другим странам мира, $900 млн предназначены для поддержки украинских беженцев. Кроме того, $3,9 млрд будет выделено на усиление американских войск в Европе.

    В Белом доме приветствовали одобрение инициативы Палатой представителей. «Дополнительные ресурсы, которые включены в этот законопроект, позволят нам направить больше вооружений, таких как артиллерия и бронемашины, а также боеприпасов на Украину. Они также помогут нам восполнить наши арсеналы и поддержать войска США на территории [других стран] НАТО», - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря американского президента Джен Псаки.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Украина США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай