Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине почти $40 млрд

ВАШИНГТОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа. В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) ранее обещал организовать голосование по инициативе как можно скорее. В случае одобрения в верхней палате она будет направлена на подпись президенту США Джо Байдену.

Документ предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. В частности, $6 млрд должно пойти на предоставление вооружений и помощи в сфере безопасности, $8,7 млрд - на экономическую помощь и финансирование работы государственных служб Украины, $5 млрд - на продовольственную помощь Украине и другим странам мира, $900 млн предназначены для поддержки украинских беженцев. Кроме того, $3,9 млрд будет выделено на усиление американских войск в Европе.

В Белом доме приветствовали одобрение инициативы Палатой представителей. «Дополнительные ресурсы, которые включены в этот законопроект, позволят нам направить больше вооружений, таких как артиллерия и бронемашины, а также боеприпасов на Украину. Они также помогут нам восполнить наши арсеналы и поддержать войска США на территории [других стран] НАТО», - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря американского президента Джен Псаки.