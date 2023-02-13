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    Пациентка выжила после 53 остановок сердца за сутки в больнице Астаны

    13 Февраля 2023, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Врачи Городской многопрофильной больницы №2 боролись за жизнь пациентки 35 дней. За сутки у нее произошли 53 остановки сердца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    6 января каретой скорой помощи в МГБ №2 экстренно доставили пациентку в крайне тяжёлом состоянии из-за инфаркта миокарда. С момента поступления в течение 10 минут ей сделали операцию (каронарография и стентирование).

    Кровообращение постоянно останавливалось. Всю ночь и весь день ей заново «заводили» сердце, которое то и дело переставало биться. Так, за сутки сердце останавливалось 53 раза. Пришлось подключить ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), которая выполняла функцию искусственного сердца и легких.

    Врачи в течение 35 дней не отходили от пациентки, велось постоянное наблюдение по мониторам. За это время у женщины открылось кровотечение, затем пошла воспалительная реакция, сепсис и системная полиорганная недостаточность.

    «Несколько раз вернуть пациента с того света, поставить на ноги и при этом сохранить все функции организма непросто. Даже опытные реаниматологи, не раз проводившие подобные операции, называют это «медицинским чудом», - отметил заведующий отделением кардио БИТ Расул Сагнаев.

    «Пациентка выжила, у нее сохранилось эффективное сознание, к счастью, не пострадал головной мозг. Для этого была проделана большая командная работа врачей приемного покоя, интервенционных кардиологов, кардиохирургов, дежурных врачей кардио БИТ (Руслан Калиев, Каскыр Наурыз, Лунара Кадырова, Ришат Айткали), медсестер и санитарок. И для нас эта большая победа», – подчеркивает старший ординатор кардио БИТ Сабит Айнамкулов.

    На данный момент пациентка стабильна и переведена в отделение интервенционной кардиологии.


    Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Здравоохранение
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