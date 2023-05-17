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    Пьяный водитель в Колорадо поменялся местами с собакой, чтобы избежать ареста

    17 Мая 2023, 23:00

    ДЕНВЕР. КАЗИНФОРМ - Превысивший скорость водитель попытался поменяться местами со своей собакой на пассажирском сиденье, чтобы избежать ареста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

    Полицейский, остановивший машину в тот вечер в городе Спрингфилд, наблюдал за разворачивающейся странной сценой в автомобиле.

    Пьяный водитель пытался поменяться местами со своей собакой. Он сообщил стражу порядка, что это не он «управлял» автомобилем, а также попытался скрыться от полицейского, когда его спросили об употреблении алкоголя.

    Убежать далеко у горе-водителя не получилось. Мужчина, имя которого не называется, был арестован в нескольких метрах от машины и обвинен в вождении в нетрезвом виде, сопротивлении аресту и превышении скорости. Его доставили в больницу, прежде чем отправить в тюрьму.

    Что касается его собаки, имя которой полиция также не назвала, животное было передано знакомому водителя на попечение, пока его владелец отбывает наказание в тюрьме.

    «Собаке не предъявлено никаких обвинений, ее отпустили», — пошутили в полиции.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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