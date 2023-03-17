Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке. Он задержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

26-летний водитель за рулем автомобиля марки «ВАЗ 2112» врезался в остановку общественного транспорта. Сотрудники полиции доставили его в медицинское учреждение для освидетельствования. Мужчина находился в лёгкой степени алкогольного опьянения.

Водитель водворен в комнату временного задержания. Составлен административный протокол по статье 608 КоАп РК. Санкция статьи предусматривает арест сроком на 20 суток и лишение права управления автомобилем сроком на 7 лет. В полиции добавили, что во время ДТП людей на остановке не было.

