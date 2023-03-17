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    Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке

    17 Марта 2023, 20:19

    АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке. Он задержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    26-летний водитель за рулем автомобиля марки «ВАЗ 2112» врезался в остановку общественного транспорта. Сотрудники полиции доставили его в медицинское учреждение для освидетельствования. Мужчина находился в лёгкой степени алкогольного опьянения.

    Водитель водворен в комнату временного задержания. Составлен административный протокол по статье 608 КоАп РК. Санкция статьи предусматривает арест сроком на 20 суток и лишение права управления автомобилем сроком на 7 лет. В полиции добавили, что во время ДТП людей на остановке не было.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область ДТП МВД РК
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