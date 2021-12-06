Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Пьяный водитель легковушки устроил дрифт на дороге в Павлодаре

    6 Декабря 2021, 14:33

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Необычные нарушения правил дорожного движения выявили стражи порядка в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера, в 00.50, во дворе дома на улице Ткачёва во время патрулирования сотрудниками полиции остановлен автомобиль Mercedes-Benz , водитель которого при управлении совершал странные маневры, подвергающие опасности как его самого, так и других людей», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    При разговоре полицейские поняли, что он пьян, сообщили в ДП. Медосвидетельствование подтвердило их предположение. Мужчина же сказал, что не ожидал встретить полицейских и решил немного подрифтовать. В его отношении составлен административный протокол, а машина водворена на специализированную штрафную стоянку. «Другой водитель, но уже в Экибастузе, наоборот, выпив спиртное, так боялся попасться полицейским, что решил ехать очень медленно. Но еле передвигающаяся по проезжей части в 03.20 машина лишь привлекла внимание патрульных», - отметили в правоохранительных органах региона.

    После медицинского освидетельствования 26-летний водитель привлечен к административной ответственности по статье 608 КРКоАП, а его «ВАЗ-2107» водворен на штрафстоянку.

    В 2021 году за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения задержано свыше 1400 человек, отметили стражи порядка.

    Напомним, в ноябре в Павлодаре водитель снятой с учета в РФ машины 32 раза попал в камеры систем фиксации с нарушениями – он был оштрафован на 713 тысяч 965 тенге.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Водителя в наркотическом опьянении арестовали на 20 суток и лишили прав на 7 лет в Алматы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    5 Полиция освободила заложников в банке в Астане