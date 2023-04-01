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    Пьяного водителя грузовика «Казпочты» задержали в Кызылординской области

    1 Апреля 2023, 21:21

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Водителя взяли под административный арест, а авто поместили на штрафстоянку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «31 марта на 1475 километре трассы республиканского значения Самара – Шымкент на территории Казалинского района сотрудники патрульной роты остановили автомобиль марки «КамАЗ». В результате медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. В ходе проверки выяснилось, что служебная автомашина принадлежит учреждению «Казпочты», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

    Водитель является жителем Алматы. Его взяли под административный арест. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК, грузовой автомобиль водворен на штрафстоянку.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Кызылординская область Видео МВД РК Регионы Казахстана
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