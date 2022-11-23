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      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Озвучиваемые БДИПЧ ОБСЕ оценки являются рекомендациями - замглавы МИД РК

    23 Ноября 2022, 13:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко прокомментировал заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по выборам Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Замминистра напомнил, что позиция внешнеэкономического ведомства по предварительному заявлению миссии БДИПЧ ОБСЕ была озвучена.

    «Полагаю, единственное, что можно добавить, следующее. В рамках ОБСЕ действует ряд институтов. Одним из таких институтов является Бюро по демократическим институтам и правам человека. Данный орган действует на основе неких положений, которые до настоящего времени не утверждены всеми государствами-членами ОБСЕ. Речь идет, в частности, и о правилах наблюдения за выборами», - пояснил Роман Василенко журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Он отметил, что в 2010 году в рамках БДИПЧ самостоятельно было утверждено некое руководство по наблюдению за выборами 6. Однако, как он объяснил, оно не учло мнение, позиций всех государств-участников ОБСЕ.

    «БДИПЧ ОБСЕ призвано оказывать помощь государствам-участникам ОБСЕ в развитии демократических институтов. Это означает, что БДИПЧ должно оказывать помощь государствам-участникам ОБСЕ, которые приглашают БДИПЧ для наблюдения за выборами или для сотрудничества с теми или иными органами. Например, между БДИПЧ и уполномоченными по правам человека РК в июне этого года заключен меморандум о сотрудничестве», - сказал Роман Василенко.

    В то же время, как пояснил спикер, озвучиваемые БДИПЧ оценки являются рекомендациями, которые могут приниматься или не приниматься государствами-участниками ОБСЕ.

    «Только в этом году БДИПЧ наблюдало за выборами в США, во Франции, Венгрии, Сербии, по итогам которых также публиковались отчеты с рекомендациями этим государствам-участникам. Каждое государство-участник самостоятельно определяет свою ту или иную рекомендацию, озвучиваемую БДИПЧ. Мы будет с более пристальным вниманием относиться к дальнейшему сотрудничеству с БДИПЧ», - считает замминистра иностранных дел.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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