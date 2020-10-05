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    Озвучены предварительные итоги парламентских выборов  в Кыргызстане

    5 Октября 2020, 00:20

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова озвучила предварительные итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, 7% барьер преодолели 4 партии: «Биримдик» – 24,53%, «Мекеним Кыргызстан» – 23,9%, «Кыргызстан» – 8,74%, «Бутун Кыргызстан» – 7,09 %.

    Как сообщила глава ЦИК Кыргызстана, явка на 23:20 составила 1 млн 938 тысяч 454 избирателя или 56,2%. Подсчитаны голоса 2 тыс. 416 избирательных участков из 2 тыс 475. Не получены данные 59 участков, из них 45 - за рубежом.

    Окончательные итоги выборов в депутаты Жогорку Кенеша ЦИК объявит не позднее 20 дней со дня голосования.

    Автор:

    Медет Ахметов

    Центральная Азия Выборы Кыргызстан
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