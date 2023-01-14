Озвучены подробности ситуации с аварийным космическим кораблем «Союз МС-22»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На состоявшемся брифинге NASA исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал о принятых решениях по кораблю «Союз МС-22» и изменениях в программе полета МКС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Сергей Крикалев, полет космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио будет продлен на несколько месяцев. Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года к Международной космической станции отправят беспилотный космический корабль «Союз МС-23», на котором они возвратятся на Землю. По программе полета, экипаж МКС-68 должен был вернуться на Землю в марте 2023 года.

Что касается поврежденного корабля «Союз МС-22», то его приземление в беспилотном режиме планируется в марте текущего года в штатном районе посадки в Казахстане. По информации исполнительного директора по пилотируемым программам, ремонт радиатора системы терморегулирования «Союза МС-22» нецелесообразен из-за больших сложностей и трудозатрат.



«В связи с нештатной ситуацией реализация программы полета российского сегмента МКС сдвигается вправо, но при этом никакие задачи не отменяются», - отметил Сергей Крикалев.

По мнению представителя Роскосмоса, нет необходимости держать на постоянной основе на космодроме Байконур запасной корабль «Союз» в готовности к срочному запуску на МКС, гораздо правильнее ускорять подготовку следующего по плану «Союза» в 45-дневный срок.

В эти дни на космодроме Байконур идет напряженная работа – к запуску на Международную космическую станцию готовится плановый космический грузовик «Прогресс МС-22» и корабль «Союз МС-23» для доставки экипажа МКС-68 на Землю.

Ранее сообщалось, что транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-22», стартовал с космодрома Байконур 21 сентября 2022 года. 15 декабря Роскосмос сообщил о том, что произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22».

Главное фото: NASA

Фото в тексте: Артем Геодакян/ТАСС