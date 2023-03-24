Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Озвучены итоги выборов депутатов маслихата Шымкента

    24 Марта 2023, 23:42

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Стали известны итоги выборов депутатов маслихата города Шымкент, передает МИА «Казинформ».

    Согласно данным территориальной избирательной комиссии Шымкента, в списки избирателей были включены 639 663 гражданина. Из них в голосовании приняли участие 287 754 избирателя.

    По заключению комиссии, голоса избирателей разделились следующим образом:

    1. Партия «Amanat» - 178 969 или 64,84% голосов;

    2. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 32 486 или 11,77% голосов;

    3. Партия «Respublica» - 5 424 или 1,97% голосов;

    4. Народная партия Казахстана - 2 757 или 1,54% голосов;

    5. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 716 или 0,26% голосов;

    6. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 48 729 или 17,65% голосов.

    6 927 человек проголосовали против всех.

    Для политических партий, получивших 5 и более процентов, мандаты распределились следующим образом:

    Партия «Амаnat» – 11,

    Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2,

    Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 3.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Мажилис Выборы Политические партии Шымкент Маслихат Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров