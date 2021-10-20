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    Ожиданиями от создания Национальной геологической службы поделился вице-министр МИИР РК

    20 Октября 2021, 11:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Адильбек Сарсембаев поделился ожиданиями от создания Национальной геологической службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как отметил в своем послании Глава Государства, ресурсный потенциал нашей страны полностью не раскрыт, геологическая изученность остается на низком уровне. В данном направлении необходимо улучшать технологии обнаружения и увеличивать инвестиции. Создание национальной геологической службы, которая будет оказывать комплексную поддержку инвесторам и создаст открытую цифровую базу данных геологической информации, сыграет ключевую роль в развитии геологоразведки страны», - сказал Адильбек Сарсембаев, выступая на 11-м горно-металлургическом конгрессе Astana Mining & Metallurgy.

    Он подчеркнул, что в рамках перехода от сырьевой модели развития к обрабатывающей перед нами стоит задача по развитию перерабатывающих производств.

    «Для этого на сегодняшний день, Правительством разработан Закон «О промышленной политике», целью которого является обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности путем увеличения производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспорто-ориентированной продукции и отхода от сырьевой модели развития», - напомнил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Инфраструктурные проекты Промышленность МИИР РК Геология
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