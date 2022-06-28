Ожидается подорожание нефти во второй половине 2022 года – прогнозы аналитиков

АММАН. КАЗИНФОРМ – Эксперты предрекают рост стоимости нефти в этом году на фоне усиления антироссийских санкций, трудностей с заключением иранской ядерной сделки и сокращения свободных добывающих мощностей у стран-членов ОПЕК и ее союзников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В банке Goldman Sachs по-прежнему настроены оптимистично в отношении энергетики. Там считают, что риск роста цен на сырую нефть и нефтепродукты сейчас чрезвычайно высок. Об этом заявил глава глобального отдела исследований сырьевых товаров в Goldman Sachs Джеффри Карри в интервью передаче «Squawk Box» на канале CNBC в понедельник.

«Суть в том, что ситуация в энергетическом пространстве сейчас невероятно оптимистична. Откат цен мы будем рассматривать как возможность для покупки. В основе нашего оптимистичного взгляда на энергетику лежит тезис о недостаточном инвестировании», - добавил Карри.

По данным Goldman Sachs, недавний откат цен на нефть может стать возможностью для ее покупки, поскольку этим летом цены должны вырасти, отмечает портал Oil Price.

Им вторят аналитики из консалтингового агентства IHS Markit (входит в S&P Global). Согласно аналитическому отчету компании, цены на нефть марки Brent во второй половине 2022 года могут вырасти до $135 за баррель на фоне недостаточного предложения на мировом рынке.

Уже в третьем квартале этого года котировки могут вырасти до $136,3 за баррель, полагают эксперты IHS. По их прогнозам, в целом, во втором полугодии цена нефти будет держаться на уровне $135, а в среднем за год она составит $122 за баррель.

Причину таких прогнозов IHS видят в недостатке предложения нефти. Снижение добычи в России из-за санкций, маловероятность достижения соглашения по иранской ядерной сделке не позволит вывести на рынок иранскую нефть. Сокращение свободных добывающих мощностей у стран ОПЕК+ рассматривается аналитиками агентства в качестве факторов, влияющих на уровень мирового производства нефти.

Согласно расчетам IHS, по состоянию на второй квартал 2022 года, объем свободных добывающих мощностей у стран ОПЕК+ оценивается в 2,7 млн баррелей в сутки, но уже к концу года агентство ожидает падение показателя до 1,8 млн баррелей в сутки, причем возможность наращивать добычу нефти сохранят только Саудовская Аравия и ОАЭ.

В эти дни лидеры крупнейших развитых экономик мира на саммите «Большой семерки» (G7) обсуждают введение потолка цен на российскую нефть с целью ограничить доходы Москвы от продажи нефти, сообщает Associated Press. Страны пока не пришли к консенсусу. Аналитик по сырьевым товарам в Commerzbank Карстен Фрич выразил сомнения в вероятности такого исхода событий.

«Сомнительно, что такие страны, как Индия и Китай согласятся прекратить покупать российскую нефть, тем более она торгуется со значительной скидкой по сравнению с нынешней ценой на мировом рынке. Вместо этого Индия помогает России продолжать продавать свою нефть, несмотря на санкции Запада», - заметил эксперт.

На фоне переговоров G7 о дальнейших санкциях на экономику России, фьючерсы на сырую нефть в понедельник демонстрировали рост, по $115,75 за баррель по сравнению с пятничной ценой $113,12 за баррель. Например, августовские фьючерсы на сырую нефть марки «Brent», которая рассматривается в качестве глобального ценового ориентира, прибавили $1,60 или 1,4% до $114,72 за баррель на ICE Futures Europe, отмечает портал Market Watch.

Нефть марки «West Texas Intermediate» с поставкой в ​​августе выросла на 1,5% до $109,21 за баррель на Нью-Йоркской торговой бирже.

«Страны G7 встречаются и обсуждение потенциального ограничения цен на российскую нефть стоит на повестке дня. Предполагается, что любые ограничения будут осуществляться за счет страхования и доставки», - отметил глава отдела исследований товаров ING Уоррен Паттерсон.

ОПЕК+ также снизила свой прогнозируемый профицит рынка нефти в 2022 году до 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,4 млн баррелей в сутки ранее, отмечает специализированный портал «Quantum Commodity Intelligence» со ссылкой на внутренний отчет организации.

Помимо этого, власти Эквадора заявили о том, что в стране, вероятно, придется остановить всю добычу сырой нефти по мере распространения антиправительственных протестов.

Ранее сообщалось, что в понедельник цены на нефть упали более чем на $1 за баррель. Падение произошло на фоне экономических опасений из-за перспектив спроса на нефть.