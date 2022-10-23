Ожидаемые фильмы 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца 2022 года осталось всего два месяца. Об ожидаемых и недавних киноновинках читайте в материале МИА «Казинформ».

Черная Пантера: Ваканда навсегда (2022)

Фильм «Черная пантера: Ваканда навсегда» выйдет на экраны 10 ноября. Это продолжение фильма «Черная пантера», который вышел в 2018 году и собрал более $1,3 млрд по всему миру, побив множество кассовых рекордов.

Королева Рамонда (Анджела Бассетт), Шури (Летишия Райт), М'Баку (Уинстон Дьюк), Окойе (Данай Гурира) и Дора Милаж (включая Флоренс Касумбу) защищают свою страну от вмешательства мировых держав после смерти короля Т'Чаллы. В то время как вакандцы стремятся принять свою новую главу, герои должны объединиться вместе с помощью Накии (Лупита Нионго) и Эверетта Росса (Мартин Фриман) и проложить новый путь для королевства Ваканда.

Первый сиквел получил большое признание и успех. Однако в 2020 году Чедвик Боузман, сыгравший короля Т'Чаллу в оригинальной «Черной пантере», умер от рака толстой кишки в возрасте 43 лет.

Аватар: Путь воды

«Аватар: Путь воды» - американский эпический научно-фантастический фильм режиссера Джеймса Кэмерона. Это второй фильм из франшизы «Аватар» Кэмерона, следующий за «Аватаром» (2009).

Действие фильма «Аватар: Путь воды» разворачивается более чем через десять лет после событий первого фильма и рассказывает о семье Салли (Джейк, Нейтири и их дети), о неприятностях, преследующих их, о том, на что они идут, чтобы сохранить друг друга, о битвах, которые они ведут, чтобы остаться в живых, и о трагедиях, которые они переживают.

В фильме снимались Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Клифф Кертис, Джоэль Мур, Си Си Эйч Паундер, Иди Фалько, Джемейн Клемент и Кейт Уинслет.

Релиз фильма несколько раз откладывался. В настоящее время его выход запланирован на 16 декабря 2022 года, а следующие три продолжения выйдут соответственно 20 декабря 2024 года, 18 декабря 2026 года и 22 декабря 2028 года.

Достать Ножи 2

«Достать Ножи 2» - американский фильм о тайне убийства, написанный Райаном Джонсоном.

Дэниэл Крейг исполняет роль Бенуа Блана, мастера детектива, взявшегося за новое дело. В центре сюжета - история о том, как технологический миллиардер Майлз Брон приглашает своих друзей отдохнуть на его частном греческом острове. Но когда кто-то из них оказывается мертв, за дело берется детектив Бенуа Блан.

Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2022 года. Дебют в кинотеатрах США запланирован на 23 ноября 2022 года. Фильм также будет доступен на Netflix с 23 декабря 2022 года.

В фильме также снимаются Эдвард Нортон, Джессика Хенвик, Итан Хоук, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста, Мэдлин Клайн, Кейт Хадсон, Жанель Моне и Лесли Одом мл.

Амстердам

«Амстердам» - комедийный триллер, написанный Дэвидом О. Расселом, режиссером и продюсером. Фильм был выпущен в США 7 октября 2022 года.

Действие происходит в 30-е годы 20 века. Трое друзей — врач, медсестра и адвокат — становятся свидетелями убийства, а позже главными подозреваемыми и раскрывают один из самых возмутительных заговоров в американской истории.

Фильм снимался в Лос-Анджелесе с января по март 2021 года и является первым фильмом Рассела после «Джой» (2015).

В фильме снимались Кристиан Бэйл, Марго Робби, Джон Дэвид Вашингтон, Алессандро Нивола, Андреа Райзборо, Аня Тейлор-Джой, Крис Рок, Маттиас Шонартс, Майкл Шеннон.

Черный Адам

«Черный Адам» - американский супергеройский фильм, основанный на одноименном персонаже DC Comics. Фильм снят компанией New Line Cinema с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

Действие американского супергеройского фильма разворачивается вокруг легендарного антигероя по прозвищу Черный Адам. 5000 лет назад Черный Адам был наделен силами египетских богов и заключен в тюрьму. Проведя в тюремном заключении больше 5000 лет, он выходит на свободу, чтобы встретится с неприятностями, уготованными злодеями.

Адам, обладающий особым стилем ведения боя, беспощадным характером, руководствуется собственными убеждениями, не забывая о благополучии народа Кандака.

Теперь, когда он вышел на свободу, его уникальная форма правосудия, рожденная из ярости, бросает вызов современным героям, образующим Общество справедливости: Человек-ястреб, Атом-смэшер, доктор Фейт и Циклон.

В фильме также снимаются Элдис Ходж, Пирс Броснан, Ной Сентинео, Сара Шахи, Куинтесса Суинделл, Марван Кензари, Бодхи Сабонгуй, Мохаммед Амер.

В Казахстане премьера состоялась 20 октября.

Меню

«Меню» – американский комедийный фильм ужасов режиссера Марка Майлода по сценарию Сета Рейсса и Уилла Трейси. В главных ролях сыграли Аня Тейлор-Джой, Рэйф Файнс, Николас Холт, Джон Легуизамо, Эйми Карреро, Джанет Мактир, Артуро Кастро, Джудит Лайт, Пол Адельштейн и Хонг Чау.

В центре сюжета молодая пара Марго и Тайлер, которые отправляются на отдаленный остров, чтобы попасть на ужин к известному шеф-повару Словику, который подготовил роскошное меню молекулярной гастрономии, где еда рассматривается как концептуальное искусство, но его подход к кухне имеет несколько шокирующих сюрпризов для богатых гостей.

Премьера фильма «Меню» состоялась на международном кинофестивале в Торонто 10 сентября 2022 года, а выход в прокат запланирован на 18 ноября 2022 года.

Жестокая ночь

«Жестокая ночь» - праздничная экшн-комедия, которая выйдет на экраны 2 декабря 2022 года. В главных ролях лауреат Эмми Джон Легуизамо, Дэвид Харбор, Беверли Д’Анджело, Кэм Жиганде, Брендан Флетчер, Эди Паттерсон, Алекс Хэсселл, Алексис Лодер.

В канун Рождества команда наемников врывается в дом богатой семьи и берет в заложники всех, кто там находится. Группа наемников захватывает поместье богатой семьи. Приглашённому на роль Санты Клауса актёру приходится спасать положение и Рождество.

Фильм снят норвежским режиссером Томми Вирколой.

Кот в сапогах: Последнее желание

В кинотеатрах с 21 декабря 2022 года, впервые за более чем десятилетие, DreamWorks Animation представляет новое приключение во вселенной Шрека, когда Кот в сапогах обнаруживает, что его страсть к опасностям и пренебрежение безопасностью принесли свои плоды. Кот сжег восемь из девяти своих жизней и отправляется в новое приключение, чтобы отыскать мифическое Последнее желание и восстановить свои жизни.

Номинант на премию «Оскар» Антонио Бандерас вновь озвучивает Кота в сапогах. Долгожданное продолжение фильма 2011 года, номинированного на премию Оскар, «Последнее желание» снято режиссером Джоэлом Кроуфордом и продюсером Марком Свифтом.

Фото: wallpapershome.com