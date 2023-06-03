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    Ожидаемая продолжительность жизни в США сократилась за последние 40 лет - исследование

    3 Июня 2023, 20:33

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Согласно новому исследованию, снижение ожидаемой продолжительности жизни в США началось в 1950-х годах и неуклонно падает на протяжении последних четырех десятилетий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

    Исследование Стивена Вульфа, почетного директора Центра общества и здравоохранения при Университете Содружества Виргинии, опубликованное в четверг в Американском журнале общественного здравоохранения, показывает, что с 1933 года более 50 стран превзошли США по ожидаемой продолжительности жизни. Рост показателей в США был самым медленным в штатах на Среднем Западе и в Южно-Центральной части.

    Эта проблема вновь привлекла внимание американской общественности в последние годы во время пандемии COVID-19, когда наблюдалось самое значительное сокращение ожидаемой продолжительности жизни со времен Второй мировой войны.

    Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ожидаемая продолжительность жизни в стране снизилась до 76,1 года в 2021 году, что является самым низким показателем с 1996 года.

    «Масштаб проблемы больше, чем мы когда-либо думали... число стран, опережающих Соединенные Штаты, намного больше, чем мы думали», -- сказал С. Вульф.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    США Мировые новости
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