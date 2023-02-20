Оздоровительный и сельский туризм планируют развивать в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области также можно развивать такие виды туризма, как историко-культурный, археологический, экологический, детско-юношеский, медицинско-оздоровительный и экстремальный. Об этом сообщил руководитель областного управления туризма Биржан Кузембеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании инвестиционного штаба в Таразе с участием акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова обсудили привлечение инвестиций в экономику региона.

Руководитель областного управления туризма Биржан Кузембеков сообщил, что в республиканском рейтинге по привлечению инвестиций в туристскую отрасль, составленном Министерством культуры и спорта РК, Жамбылская область занимает второе место.

«Мы должны сами искать инвесторов, предлагать им проекты, потому что мы знаем потенциал нашего региона. Знаем, какие есть возможности и условия. Каждый инвестиционный проект должен быть на особом контроле и руководителей ведомств, и акимов районов», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Биржан Кузембеков доложил о запланированных на 2023 год мероприятиях по привлечению в регион туристов.

В Жамбылской области можно развивать такие виды туризма, как историко-культурный, археологический, экологический (охота, рыбалка, агротуризм), детско-юношеский, медицинско-оздоровительный, экстремальный.

По мнению многих представителей отечественного турбизнеса, никакой другой регион Казахстана не одарен так щедро историческими и археологическими памятниками, как Жамбылская область, в которой есть еще и полный набор природных климатических зон - от песчаных пустынь с барханами до альпийских лугов с разнотравьем и заканчивая снежными вершинами. Все это можно объехать автотранспортом за несколько часов.

Привлекают туристов и живописные урочища Карасай, Тамдысай и Бота-Майнак с петроглифами, а также наскальные изображения урочища Маймак в Жуалынском районе.

В Жамбылской области есть семь особо охраняемых природных территорий, их общая площадь составляет более трех миллионов гектаров. Природные территории созданы для охраны биоресурсов - растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. Это пять государственных природных заказников, часть Жусандалинской государственной заповедной зоны и часть государственного природного заповедника Аксу-Жабаглы. Не так давно создан природный заказник местного значения «Мерке».

В природных заказниках на территории Жамбылской области обитают куланы, архары, обыкновенная дрофа, стрепет, джек-красотка, бурые медведи, рысь, снежный барс и другие (всего 17 видов). Проводится учет редких и исчезающих животных. Произрастают более 30 видов редких растений - тополь беркаринский, несколько видов тюльпанов, туранга, яблоня сиверса и другие. Все эти животные и растения занесены в Красную книгу и находятся под охраной государства.

В перспективе местные власти планируют развивать оздоровительный и сельский туризм, столь популярный нынче во многих странах Европы.

Фото: Галина Скрипник