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    Ответы на часто задаваемые вопросы по ценам на сжиженный газ

    2 Января 2022, 17:44

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В акимате Мангистауской области прокомментировали рост цен на сжиженный газ. В ведомстве также ответили на часто задаваемые вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Причина роста цен на сжиженный газ?

    - 100% полная реализация газа с 1 января 2022 года через электронные торговые площадки.

    При этом стоимость газа в среднем по республике составляет 110 тенге за литр, в соседней Атырауской области - 115 тенге или в Уральске - 120 тенге.

    В настоящее время по области цены на газ до конечного потребителя колеблются от 95 до 115 тенге

    - Раньше цена на газ составляла 60 тенге. Та цена не вернется? Не регулирует ли акимат цены на газ?

    - Прежняя цена в размере 60 тенге обратно не вернется, так как уже сейчас цена на газ на бирже составляет 70 – 85 тенге за литр без учета операционных расходов перевозкой и предпринимателя.

    В целом цены на газ будут формироваться самим рынком в соответствии со спросом и предложением.

    Акимат не участвует в регулировании цен на газ, так как данный товар относится к конкурентной среде.

    При этом, в случае возникновения фактов необоснованного завышения цен со стороны индивидуальных предпринимателей, департамент Агентства РК по защите конкуренции принимает административные меры .

    - В Жанаозене есть завод по производству сжиженного газа. Почему его продукции не хватает для региона?

    - Единственным предприятием в области производящим газ с 1973 года, является Казахский газоперерабатывающий завод. В месяц он производит - 14,5 тыс. тонн сжиженного газа. Однако в связи с тем, что объем потребления области составляет 18,0 тыс. тонн, завод полностью не покрывает потребности региона.

    Поэтому дополнительно из-за пределов области осуществляется поставка 3,5 тыс. тонн. газа.

    На сегодняшний день износ основных оборудовании Казахского газоперерабатывающего завода составляет 90%. Если не принимать срочных мер, в будущем региону грозит остановка завода и соответственно дефицит сжиженного газа. Планируется строительство нового завода, которое будет возможно в том числе и благодаря реализации сжиженного газа за его рыночную цену.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Цены и тарифы Мангистауская область
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