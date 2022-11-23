Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Ответственные за качество дорог организации оштрафованы на 111 млн тенге

    23 Ноября 2022, 20:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На местных автодорогах были использованы некачественные материалы. Об этом стало известно по итогам проверки качества автодорог Национальным центром качества дорожных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году Национальный центр качества дорожных активов проверил качество 29 тысяч дорожных материалов. По итогам проверки выявлено, что 24 % проверенных материалов некачественные. В основном некачественные материалы использовали на местных автодорогах. Поэтому предложили заново построить дороги. Стоит отметить, что у нас есть инженерная компания, проверяющая качество дорог. Они следят за качеством дорог. Мы же проверяем один раз в месяц», - сказал на пресс-конференции в СЦК генеральный директор Центра Замир Сагинов.

    По его словам, Национальный центр продолжит работу по проверке качества дорог.

    «По нашим предложениям в 2020-2022 годы был оштрафован 81 объект технического надзора. Приостановлены 56 аттестатов и 72 лицензии. Из них четыре подрядные компании имели лицензии. Также были оштрафованы на 111 млн тенге организации, ответственные за качество дорог», - добавил спикер.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Строительство Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пять участков республиканских трасс закрыты из-за непогоды в Казахстане
    91% республиканских дорог приведут в норму до конца года
    74% объектов придорожного сервиса будут соответствовать Нацстандарту до конца года
    Сколько средств собрано в Казахстане с платных дорог
    Популярное
    1 Франция — Австралия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
    2 Хирурги Алматы впервые провели уникальную операцию без разреза пациентке с раком
    3 Общегородская ярмарка вакансий пройдет 24 ноября в Астане
    4 Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет
    5 Китай готов продвигать китайско-казахстанские отношения на новый уровень
    Новости партнеров