Ответственность за создание и управление финпирамидами ужесточат в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель законопроекта – усиление ответственности за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, а также обеспечение законодательного урегулирования уголовной ответственности за распространение информации (рекламу), повлекшее вовлечение в финансовую пирамиду граждан.

«Принятым законам предусмотрено признание рекламы финансовых пирамид преступлением, предусмотрено усиление ответственности за их создание и управление. Закон усиливает защиту граждан от вовлечения в незаконные финансовые и инвестиционные проекты. Мы также надеемся, что новые нормы снизят социальную напряженность среди граждан, пострадавших от финансовых пирамид», – сказал спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Палаты.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы.

Основными задачами законопроекта являются:

- ужесточение наказания за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами;

- введение уголовной ответственности за личное и непосредственное распространение информации финансовой (инвестиционной) пирамиды, в том числе посредством электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба;

- определение подследственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.

Ожидаемые результаты реализации законопроекта:

- предупреждение преступных намерений по вовлечению граждан в финансовую (инвестиционную) пирамиду, в том числе в создании финансовых (инвестиционных) пирамид;

- снижение социальной напряженности среди граждан, пострадавших от деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.