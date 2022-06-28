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    Ответственность за создание и управление финпирамидами ужесточат в РК

    28 Июня 2022, 13:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Цель законопроекта – усиление ответственности за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, а также обеспечение законодательного урегулирования уголовной ответственности за распространение информации (рекламу), повлекшее вовлечение в финансовую пирамиду граждан.

    «Принятым законам предусмотрено признание рекламы финансовых пирамид преступлением, предусмотрено усиление ответственности за их создание и управление. Закон усиливает защиту граждан от вовлечения в незаконные финансовые и инвестиционные проекты. Мы также надеемся, что новые нормы снизят социальную напряженность среди граждан, пострадавших от финансовых пирамид», – сказал спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Палаты.

    Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы.

    Основными задачами законопроекта являются:

    - ужесточение наказания за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами;

    - введение уголовной ответственности за личное и непосредственное распространение информации финансовой (инвестиционной) пирамиды, в том числе посредством электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба;

    - определение подследственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.

    Ожидаемые результаты реализации законопроекта:

    - предупреждение преступных намерений по вовлечению граждан в финансовую (инвестиционную) пирамиду, в том числе в создании финансовых (инвестиционных) пирамид;

    - снижение социальной напряженности среди граждан, пострадавших от деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Сенат Общество Финансовая пирамида Мошенничество Маулен Ашимбаев
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