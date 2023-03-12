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    Ответственность за фиктивный техосмотр автомобилей ужесточат в Казахстане

    12 Марта 2023, 14:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился планами по усилению ответственности за допущение фиктивного технического осмотра автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для усиления ответственности за нарушения в сфере обязательного технического осмотра проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, предусмотрено усиление ответственности за проведение технического осмотра без автотранспортного средства с введением штрафа в отношении владельцев автотранспортных средств за прохождение фиктивного технического осмотра, а также введением штрафа в отношении оператора ЕИС «Техосмотр» за допущение фиктивного технического осмотра.

    Ранее депутат Сената Ольга Булавкина в своем запросе потребовала ужесточить требования к операторам технического осмотра с целью усиления ответственности за нарушения проведения техосмотра в части выдачи диагностических карт, не соответствующих техническому состоянию автотранспортных средств. По ее мнению, качество воздуха в Усть-Каменогорске представляет реальную угрозу для жителей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Транспорт Алихан Смаилов
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