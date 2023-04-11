Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Ответственность руководства и владельцев ТЭЦ крайне низкая – Алихан Смаилов

    11 Апреля 2023, 11:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прошедший зимний период обнажил множество накопленных проблем в теплоэнергетике. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это последствия многолетнего формального подхода акиматов к подготовке к отопительному сезону. Тяжелой была ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где приходилось в ручном режиме решать наболевшие вопросы. Были ситуации, когда на местах работала правительственная комиссия. Несколько раз вопросы рассматривались в Правительстве. Все акиматы должны сделать выводы и провести качественную работу, чтобы не допустить подобных ситуаций», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина отметил, что в прошедший отопительный сезон значительно выросло количество аварий. Даже в крупных городах из-за нехватки тепловой энергии снижалась средняя температура подачи тепла. Выявлялись и множества других инфраструктурных издержек, связанных с износом основного оборудования.

    «Всё это приводило к обоснованной критике со стороны населения. При этом, в некоторых регионах возникали проблемы со своевременной поставкой и обеспечением запасами угля. Это системная ежегодная работа, где не должно быть сбоев и упущений. Мы убедились, что упреждающая прогнозная система не сработала. Ранее не были проведены комплексные объективные оценки технического состояния оборудования. Ответственность руководства и владельцев ТЭЦ крайне низкая. Предписания уполномоченного госоргана носили лишь рекомендательный характер и не обязывает собственников исполнять их в полном объеме. И таких системных проблем накопилось много. И главная из них – износ тепловых сетей», - резюмировал Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Отопительный сезон ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новую газовую ТЭЦ-2 в Алматы начнут строить летом
    Новый владелец передаст Риддерскую ТЭЦ в госсобственность
    Как будут решать проблемы отопления в Степногорске
    В отопительный сезон в Астане отмечались случаи превышения содержания вредных веществ в воздухе
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
    Новости партнеров