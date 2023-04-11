Ответственность руководства и владельцев ТЭЦ крайне низкая – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прошедший зимний период обнажил множество накопленных проблем в теплоэнергетике. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это последствия многолетнего формального подхода акиматов к подготовке к отопительному сезону. Тяжелой была ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где приходилось в ручном режиме решать наболевшие вопросы. Были ситуации, когда на местах работала правительственная комиссия. Несколько раз вопросы рассматривались в Правительстве. Все акиматы должны сделать выводы и провести качественную работу, чтобы не допустить подобных ситуаций», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что в прошедший отопительный сезон значительно выросло количество аварий. Даже в крупных городах из-за нехватки тепловой энергии снижалась средняя температура подачи тепла. Выявлялись и множества других инфраструктурных издержек, связанных с износом основного оборудования.

«Всё это приводило к обоснованной критике со стороны населения. При этом, в некоторых регионах возникали проблемы со своевременной поставкой и обеспечением запасами угля. Это системная ежегодная работа, где не должно быть сбоев и упущений. Мы убедились, что упреждающая прогнозная система не сработала. Ранее не были проведены комплексные объективные оценки технического состояния оборудования. Ответственность руководства и владельцев ТЭЦ крайне низкая. Предписания уполномоченного госоргана носили лишь рекомендательный характер и не обязывает собственников исполнять их в полном объеме. И таких системных проблем накопилось много. И главная из них – износ тепловых сетей», - резюмировал Алихан Смаилов.



