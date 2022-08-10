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    • Ответный матч Лиги конференций «Кызыл-Жар» - АПОЭЛ состоится в Нур-Султане

    10 Августа 2022 18:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Футболисты кипрского АПОЭЛа прилетели в Нур-Султан на ответный матч с петропавловским «Кызыл-Жаром» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сайт Kerkida.net опубликовал фотографии игроков АПОЭЛа из столичного аэропорта.

    Ответный матч «Кызыл-Жара» и АПОЭЛа состоится 11 августа в Нур-Султане.

    В первой игре киприоты одержали победу дома со счетом 1:0. Победитель этого противостояния в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с победителем пары «Сепси» (Румыния) – «Юргорден» (Швеция).


    #Нур-Султан #Северо-Казахстанская область #Спорт #Футбол #Петропавловск
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