Ответный матч Лиги конференций «Кызыл-Жар» - АПОЭЛ состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Футболисты кипрского АПОЭЛа прилетели в Нур-Султан на ответный матч с петропавловским «Кызыл-Жаром» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сайт Kerkida.net опубликовал фотографии игроков АПОЭЛа из столичного аэропорта.

Ответный матч «Кызыл-Жара» и АПОЭЛа состоится 11 августа в Нур-Султане.

В первой игре киприоты одержали победу дома со счетом 1:0. Победитель этого противостояния в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с победителем пары «Сепси» (Румыния) – «Юргорден» (Швеция).



