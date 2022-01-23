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    Отсидевший 30 лет осужденный подарил написанные им иконы акмолинскому храму

    23 Января 2022, 23:35

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Заключенный акмолинской колонии строгого режима, проведший за решеткой 30 лет, начал писать иконы. Первые из них он подарил храму. Историю необычного иконописца рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области.

    Валентин провел за решеткой 30 лет своей жизни. Первая судимость была еще «по малолетке», когда по роковой случайности он застрелил своего младшего брата. Дети взяли без разрешения отца охотничье ружье, и оно выстрелило.

    «Мне было тогда 14 лет, это очень страшно, пронести через всю жизнь чувство вины за смерть родного человека. На воле я был недолго, каждый раз зарекался вновь оказаться за решеткой, через год - полтора появлялись новые друзья, с которыми я и находил свой следующий срок. Нет, я не ищу виновных, никто меня не заставлял, просто вспоминаю и думаю, что я, как магнит, притягивал к себе подобных, видимо», - поделился Валентин.

    В промежутке между сроками Валентин успевал обзавестись семьями. Сегодня его ждут семь детей и ​ несколько ​ женщин.

    Несколько лет, находясь в колонии, ​ Валентин не мог прийти в себя, был полностью отрешен от жизни. А совсем недавно осужденный попросил начальника отряда помочь ему с материалами для написания иконы. Хотел попробовать - и получилось.

    Валентин написал две иконы​ Пресвятой Богородицы «Взыскание Погибших» и «Святителя Николая Чудотворца». Обе они были переданы в атбасарский храм в канун великого православного праздника Крещения Господне.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Религия Пенитенциарная система
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