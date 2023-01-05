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    Отрубленную голову во время январских беспорядков не нашли - генпрокурор РК

    5 Января 2023, 14:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распространенную в прошлом году информацию об обезглавленных людях в ходе январских беспорядков прокомментировал генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Были слухи о том, что были отрезаны головы во время январских событий. Был ли действительно зарегистрирован такой факт?» - спросили Берика Асылова журналисты в кулуарах заседания Мажилиса.

    «Во время начала январских событий разные информации были, и ложные. Начиналось все с 4 на 5 января. Представляете 8 городов, практически многие объекты горят, акиматы горят, разные сообщения из разных источников, в том числе и неправильные информации поступали. Поэтому мы версию об отрубленной голове проверяли. Но такого лица мы не нашли, в ходе следствия полностью его проверили, но не нашли такого факта», - заявил журналистам Берик Асылов.

    Ранее генеральный прокурор сообщил, что во время массовых беспорядков один офицер заживо сгорел при пожаре городского акимата.

    Берик Асылов также ответил на вопрос по поводу главных организаторов беспорядков.

    Кадр из видео

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Алматы Генпрокуратура Январские события
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