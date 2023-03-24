Отравление 14 школьников на олимпиаде в Шымкенте: каково состояние детей

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова рассказала о состоянии 14 школьников, отравившихся во время олимпиады в Шымкенте, передает МИА «Казинформ».

На своей странице в Facebook, Шолпан Каринова сообщила, что вместе с председателем Комитета по охране прав детей Насымжан Оспановой, заместителем председателя Комитета среднего образования Жомартом Карамбаевым прибыла в город Шымкент для наблюдения за ходом проведения республиканской олимпиады по предметам естественно- математического направления.

Всего в республиканской олимпиаде по предметам естественно-математического направления принимают участие 891 школьник. Олимпиада проходит согласно утвержденному плану.

По поручению министра на месте развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятию соответствующих мер. В состав штаба кроме представителей министерства вошли представители управлений здравоохранения, образования, департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Шымкент.

«Сразу по приезду встретились с участниками олимпиады, узнали их состояние. Также встретились, поговорили с руководителями команд. Во время проведения олимпиады у 14 детей появились симптомы недомогания, повышения температуры, нарушения функции кишечно-желудочного тракта, а у одного участника проявились симптомы «ветряной оспы». Организаторами незамедлительно приняты соответствующие экстренные меры, вызвана скорая медицинская помощь», - проинформировала вице-министр.

Медработниками было принято решение о госпитализации детей в городскую инфекционную больницу.

«Для ознакомления с состоянием детей нахожусь на связи с руководством больницы. В настоящее время состояние детей стабилизировалось, они получают соответствующее лечение и необходимую психологическую поддержку. Дети находятся под наблюдением врачей», - сообщила Шолпан Каринова.

Она добавила, что первостепенной задачей министерства остается вопрос обеспечения безопасности детей. Оргкомитетом организованы соответствующие санитарные меры в местах нахождения школьников. Санитарно-эпидемиологической службой города продолжается работа по выяснению причин возникновения ситуации. Кроме того, по согласованию с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, управлением здравоохранения оперштабом принято решение о передаче обеспечения питания участников в столовую городской школы-гимназии.

Также штабом совместно с членами жюри рассматривается вопрос об олимпиадных итогах заболевших школьников. По каждому участнику будет принято справедливое и объективное решение.

Членами оперативного штаба принято решение об отмене торжественной церемонии закрытия олимпиады и проведении награждения в местах проживания детей.

Кроме того, будет пересмотрен формат проведения Республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению, запланированной на 3-8 апреля в городе Шымкент. Она пройдет в регионах.

«На данный момент структурные подразделения министерства продолжают вести комплексную работу по выяснению обстоятельств и дальнейшему проведению олимпиады. Ситуация находится на личном контроле министра просвещения. По его поручению я продолжаю оставаться в городе Шымкент до полного завершения олимпиады», - отметила Шолпан Каринова.



