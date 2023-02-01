Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 458.69 eur/kzt 501.3

    rub/kzt 6.52 cny/kzt 68.04
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Отработка для стипендиатов «Болашак» сокращена на год при софинансировании обучения

    1 Февраля 2023, 14:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 2023 года срок обязательной трудовой отработки сокращен на один год стипендиатам программы «Болашак», имеющим грант на академическое обучение от зарубежного вуза, работодателя или организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр междунарожных программ».

    «В этом году усовершенствованы правила отбора кандидатов на стипендию «Болашак». Теперь в конкурсе могут также участвовать претенденты, имеющие грант на академическое обучение от зарубежного вуза или организации. Срок отработки для таких стипендиатов будет уменьшен с пяти до четырех лет в городах Астана, Алматы и Шымкент, с трех до двух лет – в других регионах страны», - сказал председатель Правления АО «Центр международных программ» Ануар Жангозин.

    Он отметил, что программа «Болашак» будет покрывать расходы стипендиата на проживание, питание, медицинскую страховку, авиаперелет, визовые сборы, приобретение учебных материалов. Это увеличит возможности для казахстанцев, а также позволит существенно сэкономить бюджетные средства.

    Претенденты с наличием гранта на обучение в ведущем зарубежном вузе для участия в конкурсе по программе «Болашак» должны предоставить копии документов, подтверждающих зачисление на академическое обучение на безвозмездной основе. Грант должен покрывать весь период академического обучения.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Болашак Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Электростимуляцию костей при переломах предлагают использовать ученики NIS Караганды
    Ученикам НИШ рассказали о профессии автодорожника и показали, как проверяют качество трасс в РК
    Лучших ученых Казахстана наградили в Алматы
    Президент посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района
    Популярное
    1 Водители пытаются легализовать автомобили-конструкторы в Алматы
    2 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
    3 Криштиану Роналду забил первый гол за новый клуб после ЧМ-2022
    4 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе
    5 Зернодробильный аппарат подарил Президент сельскому жителю в Жамбылской области
    Новости партнеров