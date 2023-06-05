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    Отплывших далеко от берега парней спасли на Капшагайском водохранилище

    5 Июня 2023, 21:41

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - При патрулировании городского пляжа на Капшагайском водохранилище в 30-40 метрах от берега были спасены парни, 2002 года рождения, приехавшие на отдых из города Алматы, которые при купании далеко отплыли от берега и не смогли самостоятельно добраться на сушу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

    Силами оперативно-спасательного отряда города Конаева молодые люди были доставлены на берег. В спасательной операции была задействована группа 4 спасателей на двух единицах плавсредств. Спасенные в медицинской помощи не нуждаются.

    ДЧС Алматинской области напоминает правила безопасности на воде:

    не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;

    нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;

    не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей.

    купаться в специально отведенных для этого местах.

    не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам.

    не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина.

    нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела до образования «гусиной кожи».

    нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде.

    категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии.

    ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. Кроме того, даже слабый ветер способен унести их далеко от берега.

    если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы, но лучше всего – иметь при себе «английскую» булавку. Даже один её укол бывает спасает жизнь.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Происшествия МЧС Спасение
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