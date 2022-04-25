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    Отопление отключают в Костанае

    25 Апреля 2022, 14:33

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае с 27 апреля будет отключено отопление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

    «В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха +10С, ГКП «КТЭК» планирует прекратить теплоснабжение объектов города с 8.00 часов 27 апреля»,- сообщили в горакимате.

    Лечебные и школьные учреждения планируется отапливать до 4 мая. Отмечено, что отключение отопления в указанных учреждениях будет производиться только при поступлении соответствующих заявок в ГКП «КТЭК».

    Стали также известны сроки ежегодной опрессовки. Уже 11 мая остановят работу котельной №3. Это значит, что районы КЖБИ и микрорайоны №5,6,7,8,9 на период оперативки останутся без горячей воды.

    В центре Костаная опрессовка начнётся 16 мая. Дома, подписанные от котельной №2 (районы КСК), останутся без горячей воды с 19 мая.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Энергетика Костанайская область ЖКХ Жилье Регионы Казахстана Общество Отопительный сезон
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