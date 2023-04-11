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    Отопление будут отключать по заявкам жителей в Караганде

    11 Апреля 2023, 20:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители Караганды могут подать заявку на отключение теплоснабжения. Это делается для экономии средств потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Близится к концу отопительный сезон. Принято решение останавливать подачу тепла по заявкам самих жителей, чтобы избежать возмущений: одним холодно, а другим жарко. Органы КСК, ПТ либо ОСИ должны подать заявку в ТОО «Теплотранзит» на отключение дома и в течение суток работы будут произведены. Окончательно завершим отопительный сезон в городе, как только средняя температура наружного воздуха будет составлять +10°С и выше в течение трех суток», – написал аким Караганды Мейрам Кожухов на своей странице в сети Instagram.

    Заявку за подписью председателя управляющего органа необходимо подать в письменном виде в оперативно-диспетчерскую службу ТОО «Теплотранзит Караганда».

    Ранее сообщалось, что на Карагандинской ТЭЦ-3 стартовала ремонтная программа по подготовке к отопительному сезону 2023–2024 годов. Работы будут проводиться по утвержденному графику.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Регионы Общество Отопительный сезон Караганда
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