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    Отныне партии будут идти в фарватере политических процессов - Касым-Жомарт Токаев

    29 Марта 2023, 10:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в нашей стране значительно укрепились и вышли на совершенно новый уровень демократические традиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отныне партии будут идти в фарватере политических процессов, определяющих будущее нашей страны. Избрание депутатов по одномандатным округам открыло возможность для того, чтобы в Мажилисе были представлены интересы различных социальных групп», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Он также отметил, что впервые за долгие годы в составе палаты появились депутаты, которые выдвинулись самостоятельно и сумели в острой конкурентной борьбе обойти претендентов от партий.

    «Таким образом, в нашей стране значительно укрепились и вышли на совершенно новый уровень демократические традиции», - отметил Президент.

    Также по словам Касым-Жомарта Токаева, граждане воочию убедились, что всем политическим силам были представлены равные возможности.

    Ранее Глава государства открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Мажилис Сенат Политические партии
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