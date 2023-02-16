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    Отметить юбилей Каныша Сатпаева на высоком уровне предлагают депутаты

    16 Февраля 2023, 14:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отметить на высоком идеологическом и организационном уровне 125-летие выдающегося сына казахского народа, ученого с мировым именем, известного государственного и общественного деятеля Каныша Сатпаева призвал сенатор Алтынбек Нухулы, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны депутат подчеркнул необходимость утверждения Плана мероприятий к юбилею ученого.

    Сенатор также предложил создать государственную комиссию для рассмотрения и утверждения данного Плана мероприятий. В нем, как подчеркнул сенатор, охвачены как общегосударственные, так и региональные меры.

    «Предлагается присвоить имя «Академик Каныш Сатпаев» аэропорту города Павлодара - малой родине ученого, подготовить и издать полное 10-томное и 5-томное академическое собрание сочинений первого академика, а также переиздать дополненную и переработанную энциклопедию на двух языках. Важно отреставрировать функционирующие в Казахстане музеи Сатпаева в соответствии с современными требованиями, возвести мемориальный комплекс в местности, где родился Каныш Сатпаев, а также начать строительство 30-километровой туристской дороги, о чем был сделан ранее депутатский запрос», - сказал Алтынбек Нухулы на пленарном заседании палаты.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Серик Сабеков

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