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    Отменяется чрезвычайное положение в Западно-Казахстанской области

    12 Января 2022, 21:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ «Об отмене чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Отменить с 07 часов 00 минут 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 740 «О введении чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области».

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 12 января 2022 года

    № 763

    Автор:

    Западно-Казахстанская область ЧП-2022
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