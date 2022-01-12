Отменяется чрезвычайное положение в Западно-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ «Об отмене чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 07 часов 00 минут 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 740 «О введении чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 12 января 2022 года

№ 763