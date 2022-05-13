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    Отменить ограничения в отношении женщин в Афганистане призвали главы МИД G7

    13 Мая 2022, 08:40

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) проводят встречу в замке Вайссенхаус в Шлезвиг-Гольштейне (Германия), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В четверг главы МИД «Большой семерки» сделали заявление по ситуации с правами женщин и девочек в Афганистане.

    «Мы, министры иностранных дел «Большой семерки» - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также Высокий представитель Европейского Союза выражаем наше решительное несогласие и сожаление по поводу растущих ограничений, налагаемых на права и свободы женщин и девочек в Афганистане со стороны движения «Талибан», - говорится в заявлении.

    Как подчеркивается в документе, главы МИД «Большой семерки» поддерживают афганский народ в его требовании равных прав в соответствии с обязательствами движения «Талибан» перед всеми афганцами и обязательствами Афганистана по международному праву.

    «Мы осуждаем введение все более ограничительных мер, которые серьезно ограничивают способность половины населения полноценно, на равной основе и полноценно участвовать в жизни общества, включая недавнее объявление о появлении женщин на публике наряду с новыми наказаниями для членов семьи для обеспечения соблюдения этих ограничений. Этими действиями «Талибан» еще больше изолирует себя от международного сообщества. Действуя с нашим совместным заявлением, сделанным совместно с Норвегией от 24 марта, мы призываем движение «Талибан» срочно предпринять шаги по отмене ограничений в отношении женщин и девочек, уважать их права человека и оправдать ожидания афганцев и всего мира, чтобы обеспечить их полное, равноправное и значимое участие в работе, образовании и общественной жизни, а также гарантировать свободы передвижения, слова, что имеет решающее значение для долгосрочного мира, стабильности и развития страны», - говорится в заявлении.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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