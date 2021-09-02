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    Отменить мораторий на проверки бизнеса предлагают в Минфине

    2 Сентября 2021, 10:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев предложил рассмотреть вопрос отмены моратория на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Введенный с 2020 года трехлетний мораторий на проверки снизил кассовую дисциплину. Недобросовестные предприниматели восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов. В этой связи, предлагаем рассмотреть вопрос отмены моратория на проверки субъектов микро- и малого бизнеса», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе заседания Правительства.

    По словам министра, предлагаемые меры позволят обеспечить увеличение доходов государственного бюджета.

    Также Ерулан Жамаубаев отметил, что совместно с заинтересованными государственными органами реализуется План мероприятий по противодействию теневой экономике по всем сферам и отраслям экономики.

    «Проводятся масштабные мероприятия по снятию излишних барьеров и противодействию нелегальному торговому обороту на границах государства.

    Нами планируется реализовать Национальную систему прослеживаемости товаров в полноценном режиме. Начата модернизация девяти авто- и одного железнодорожного пунктов пропуска. С учетом международного опыта, министерством начат проект по горизонтальному мониторингу крупного бизнеса, основанный на дистанционном взаимодействии. Комплексная работа проводится по противодействию выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики», - проинформировал министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Бизнес Минфин РК
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