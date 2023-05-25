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    Отмена роуминга в ЕАЭС: технические проблемы устранят до 2024 года

    25 Мая 2023, 20:23

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Евразийская экономическая комиссия планирует устранить все препятствия для отмены мобильного роуминга в странах ЕАЭС до конца 2024 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыт Султанов рассказал, что значительное внимание участников II евразийского экономического форума было уделено вопросам антимонопольного регулирования на примере цифровых рынков.

    «В рамках Договора о ЕАЭС ключевым направлением является сохранение условий конкуренции на наших рынках, особенно на трансграничных рынках. Чем больше будет взаимопроникновение наших экономик, тем быстрее должно развиваться наднациональное регулирование и взаимодействие ЕЭК с национальным антимонопольным органом», - отметил Бахыт Султанов.

    Как пояснил директор департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич, основная задача - сделать так, чтобы отсутствующие для экономического взаимодействия границы между государствами не были восстановлены частными усилиями со стороны крупнейших игроков рынка, которые могут быть заинтересованы в сегментации общего рынка и по сути его дезинтеграции.

    Он отметил успех отмены в апреле 2023 года повышенных платежей в роуминге между Россией и Беларусью.

    «Мы изучили этот двусторонний опыт и этот опыт можно масштабировать», - сказал он.

    Алексей Сушкевич пояснил, что подведение статистических данных по отмене роуминга показало снижение стоимости международных тарифов до уровня домашних, то есть в 5-10 раз. Однако произошла компенсация выручки операторов мобильной связи за счет возросшего количества разговоров и увеличения объемов интернет-трафика.

    «Мы считаем, что приближение тарифов в роуминге к домашним в масштабах всего Евразийского экономического союза приведет к кратному росту в 5-10 раз, росту голосового и интернет-трафика. Поэтому говорить о снижении выручки нереалистично и неправильно. Остаются технические проблемы, для решения которых Комиссией утвержден план до 1 января 2025 года», - заключил директор департамента ЕЭК.

    II Евразийский экономический форум проходит в Москве 24-25 мая. Мероприятие приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров государств-членов ЕАЭС. Цель форума – совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. Основными темами деловой части станут наиболее актуальные и востребованные бизнесом вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Связь, ТВ, IT ЕАЭС
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