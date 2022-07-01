Открытый космос Талгата Мусабаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 28 лет со дня первого полета в космос летчика-космонавта Талгата Мусабаева – первого и единственного казаха, совершившего выходы в открытый космос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой первый космический полет Талгат Мусабаев совершил 1 июля 1994 года на космическом корабле «Союз ТМ-19» в качестве бортинженера экипажа основной экспедиции ЭО-16 во главе с командиром Юрием Маленченко. Кроме основной программы 126-суточного полета, экипажу была поставлена задача выходов в открытый космос для ремонта орбитальной станции «Мир», получившей повреждения при стыковке предыдущего экипажа.

Проводить эксперименты в открытом космосе и заниматься починкой станции - это две большие разницы, и во втором случае нужен только положительный результат. Как военные люди летчики-инженеры Юрий и Талгат восприняли эту программу-максимум, как приказ.

«Так совпало, что первый мой выход в космос состоялся именно в тот момент, когда станция «Мир» пролетала над Казахстаном. Когда я открыл люк, чувство страха сменилось восторгом, и я невольно воскликнул: «О, мой Казахстан, Балхаш!».

«В этот момент, когда увидел знакомые контуры гор, озер и бескрайние казахские степи, воспринял это совпадение, как знак - благословение Родины своему сыну, который первым из соотечественников шагнул в открытый космос», - делится воспоминаниями Талгат Амангельдиевич.

Подготовка и первый полет в космос пришлись на время, когда Казахстан только обрел независимость. Казах, военнослужащий российской армии, какую страну он будет представлять в космосе? Незадолго до заседания Межведомственной комиссии два президента - Нурсултан Назарбаев и Борис Ельцин пришли к определению, которое устроило и казахстанцев, и россиян. Официальный статус бортинженера 16-ой экспедиции на станцию «Мир» Талгата Мусабаева был закреплен следующим образом: гражданин Республики Казахстан, военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации. Так Мусабаев получил статус первого космонавта суверенной Республики Казахстан, став также первым казахом, вышедшим в открытый космос.

За спиной суперпрофессионала, летчика- космонавта Талгата Мусабаева три космических полета общей продолжительностью почти в один календарный год, семь выходов в открытый космос.

«Мне повезло добиться исполнения своей мечты - стать космонавтом, и самое главное, применить свои знания, полученные в космосе, на благо своей страны», - говорит Талгат Мусабаев, генерал-лейтенант авиации РК, доктор технических наук, академик Национальной академии РК, сенатор Парламента РК.

Сегодня никто не отрицает, что годы функционирования Национального космического агентства (НКА) РК - самостоятельного государственного органа управления в области космической деятельности - были самыми эффективными. Казахстан за семь лет работы НКА РК под руководством Талгата Мусабаева сделал огромный шаг в развитии высокотехнологичного и наукоемкого сектора экономики – космической отрасли. За этот короткий период наша страна прошла путь, равный нескольким десятилетиям для многих государств, развивающих свою космическую деятельность. Была создана современная космическая инфраструктура – полноценные спутниковые системы связи и вещания, дистанционного зондирования Земли, наземные комплексы управления космическими аппаратами, начали строительство Национального космического центра в столице, сформировали ядро профессиональных кадров, обеспечили прорыв в разработке отечественных образцов космической техники и технологий, решили стратегически важную задачу подготовки специалистов современных космических технологий.

«Главное - сохранить и развивать эти наработки в космической сфере, которые позволили нашей стране войти в число держав, обладающих современными технологиями», - считает легендарный космонавт.

Сегодня он продолжает делиться опытом и знаниями с молодыми коллегами из «Казкосмоса». Вопрос развития космической отрасли Казахстана становится все более актуальным.