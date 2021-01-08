Открытый космос Талгата Мусабаева – эксклюзивные фото из архива космонавта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В день 70-летия летчика космонавта, Героя России, Народного Героя Казахстана Талгата Мусабаева корреспондент МИА «Казинформ» подготовил подборку эксклюзивных фотографий, в том числе из архива юбиляра.

Фото 1. Трехлетний Талгат на руках у мамы, фронтового врача Салихы Хамидовны Миндубаевой. Поселок Фабричный Алматинской области. 1954 год.

Фото 2. Выпускник Рижского института гражданской авиации с родителями Салихой Хамидовной и Амангельды Орынтаевичем. Алма-Ата, 1974 год.

Фото 3. Алматинский аэроклуб ДОСААФ дал Талгату путевку в небо.

Фото 4. Первенец Талгата и Виктории Мусабаевых Данияр родился в Алма-Ате. 1975 год.

Фото 5. Мечтая о космосе, стал чемпион СССР по высшему пилотажу, 1983 год.

Фото 6: В кругу семьи. Звездный городок, 1990 год.

Фото 7. Два казаха готовы к полету в космос. Т. Аубакиров и Т. Мусабаев. Байконур, 1991 год.

Фото 8. Т. Мусабаев в дублирующем экипаже советско-австрийского экипажа. 1991 год

Фото 9. Обсервационный режим не позволил притронуться к щедрому дастархану байконурцев. Сентябрь 1991 год.

Фото 10. Первый полет. 1994 год. В космос летят новички Юрий Маленченко и Талгат Мусабаев. Длительность полета 127 суток, два выхода в открытый космос.

Фото 11. Дружная компания и отличная работа на орбите. Станция «Мир», 1994 год

Фото 12. Президент Казахстана провожает в космос Т. Мусабаева. Байконур, 1 июля 1994 год. За минуту до старта.

Фото 13. Н. Назарбаев встретил космонавтов после приземления в казахской степи. 4 ноября 1994 года.

Фото 14. Второй полет. 1998 год. Т. Мусабаев - командир международного космического экипажа. Длительность полета 208 суток.

Фото 15. Т. Мусабаев и Н. Бударин совершили пять выходов в открытый космос длительностью более 30 часов.

Фото 16. На орбите под командованием Мусабаева работает три международных экипажа. Станция «Мир», 1998 год.

Фото 17. Глава государства встречает космический экипаж Мусабаева с орбиты. Джезказган, август 1998 года.

Фото 18. Со всех трех космических полетов Т. Мусабаев привозил с орбиты отмеченный Космосом флаг Казахстана.

Фото 19. Третий полет. 2001 год. Т. Мусабаев – командир международного экипажа, открывший эру космического туризма.

Фото 20. Традиционная встреча Президента Казахстана с космонавтами Т. Мусабаева, Ю. Батурина, Д. Тито после успешного полета. Астана, май 2001 года.

Фото 21. Поручение Президента РК Талгату Мусабаеву создать космическую отрасль страны будет выполнено. Акорда, 2009 год.

Фото 22. Открытие памятного знака на месте строительства Национального космического центра в Астане. Июль, 2010 год.

Фото 23. Успешный запуск казахстанского спутника связи и вещания «Kazsat-2». Байконур, июль 2011 года.

Фото 24. Успешный запуск первого казахстанского спутника ДЗЗ с космодрома Куру. Апрель 2014 года.

Фото 25. В космос полетел первый космонавт Казкосмоса Айдын Аимбетов.

Байконур, сентябрь 2015 года.

Фото 26. На встречу с Президентом страны А. Аимбетов прибыл вместе с Т. Мусабаевым прямо с места посадки экипажа. Астана, сентябрь 2015 года.

Фото 27. Первопроходцы казахстанского космоса.

Фото 28. С новыми коллегами в Парламенте РК.

Фото 29. Самый масштабный проект Казкосмоса последнего десятилетия - Национальный космический центр.

Фото 30. Небо и земля Байконура – стартовая площадка космонавтов.

Фото 31. Юбилей- хороший повод встретиться с друзьями.

Фото 32. Юбилей- хороший повод вспомнить о том, «как молоды мы были!»

Фото 33. Юбилей- хороший повод не только подвести итоги, но и наметить новые планы!