Открыто движение на трассах в шести областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения сообщил об открытии движения на трассах в шести областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

С 8 утра движение открыто на следующих участках автодорог:

В Карагандинской области:

- Кызылорда-Павлодар км. 967-1135, участок г. Караганда-граница Павлодарской области;

- Караганда-Аягоз-Бугаз 17-60, участок г. Караганда-п. Ботакара;

- Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара км. 231-324. участок граница Павлодарской области-п. Ботакара;

- Бастау-Актау-Темиртау км. 0-53, участок п. Бастау-г. Темиртау.

В Улытауской области:

- Жезказган-Петропавловск км. 64-252, участок п. Жезды-граница Костанайской области.

В Павлодарской области:

- Кызылорда-Павлодар км. 1135-1206, участок гр. Карагандинской области-п. Шидерты;

- Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара км. 138-231, участок п. Баянауыл-граница Карагандинской области.

В Костанайской области:

- Жезказган-Петропавловск км. 252-340, участок граница Улытауской области-г. Аркалык.

В Акмолинской области с 8:15 утра только для легкового автотранспорта движение открыто на следующих участках:

- Жезказган-Петропавловск км. 377-440, участок граница Костанайской области-г. Державинск;

- Жезказган-Петропавловск км. 552-440, участок г. Державенск-п. Сурган;

- Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 232-260, участок граница Костанайской области-п. Сурган;

- Екатеринбург-Алматы км. 917-1003, участок п. Жаксы-г. Атбасар;

- Жаксы-Есиль-Бузулук км. 0-82, участок п. Жаксы-п. Бузулук.

С 8:45 утра движение открыто на следующих участках:

В Абайской области:

- Омск-Майкапчагай км. 587-733, участок граница Павлодарской области-г. Семей;

- Усть-Каменогорск-Семей км. 10-198, участок с. Герасимовка(ВКО)-г. Семей (Абайская область).

В Павлодарской области:

- Омск-Майкапчагай км. 427-587, участок п. Кенжеколь-граница Абайской области.

Ранее сообщалось, что «9 января с 01:20 в связи с улучшением погодных условий открыто движение на участке дороги республиканского значения: А1 «Астана – Темиртау» км. 1291 – 1425, а также на участке «Темиртау – Караганда», - сказано в сообщении ДЧС области.37 участков дорог в девяти областях Казахстана закрыты для транспорта. По состоянию на 22:30 на 37 участках автодорог республиканского значения ограничено движение транспорта. Дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

