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    Открыто движение на трассах в шести областях

    9 Января 2023, 08:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения сообщил об открытии движения на трассах в шести областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    С 8 утра движение открыто на следующих участках автодорог:

    В Карагандинской области:

    - Кызылорда-Павлодар км. 967-1135, участок г. Караганда-граница Павлодарской области;

    - Караганда-Аягоз-Бугаз 17-60, участок г. Караганда-п. Ботакара;

    - Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара км. 231-324. участок граница Павлодарской области-п. Ботакара;

    - Бастау-Актау-Темиртау км. 0-53, участок п. Бастау-г. Темиртау.

    В Улытауской области:

    - Жезказган-Петропавловск км. 64-252, участок п. Жезды-граница Костанайской области.

    В Павлодарской области:

    - Кызылорда-Павлодар км. 1135-1206, участок гр. Карагандинской области-п. Шидерты;

    - Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара км. 138-231, участок п. Баянауыл-граница Карагандинской области.

    В Костанайской области:

    - Жезказган-Петропавловск км. 252-340, участок граница Улытауской области-г. Аркалык.

    В Акмолинской области с 8:15 утра только для легкового автотранспорта движение открыто на следующих участках:

    - Жезказган-Петропавловск км. 377-440, участок граница Костанайской области-г. Державинск;

    - Жезказган-Петропавловск км. 552-440, участок г. Державенск-п. Сурган;

    - Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 232-260, участок граница Костанайской области-п. Сурган;

    - Екатеринбург-Алматы км. 917-1003, участок п. Жаксы-г. Атбасар;

    - Жаксы-Есиль-Бузулук км. 0-82, участок п. Жаксы-п. Бузулук.

    С 8:45 утра движение открыто на следующих участках:

    В Абайской области:

    - Омск-Майкапчагай км. 587-733, участок граница Павлодарской области-г. Семей;

    - Усть-Каменогорск-Семей км. 10-198, участок с. Герасимовка(ВКО)-г. Семей (Абайская область).

    В Павлодарской области:

    - Омск-Майкапчагай км. 427-587, участок п. Кенжеколь-граница Абайской области.

    Ранее сообщалось, что «9 января с 01:20 в связи с улучшением погодных условий открыто движение на участке дороги республиканского значения: А1 «Астана – Темиртау» км. 1291 – 1425, а также на участке «Темиртау – Караганда», - сказано в сообщении ДЧС области.37 участков дорог в девяти областях Казахстана закрыты для транспорта. По состоянию на 22:30 на 37 участках автодорог республиканского значения ограничено движение транспорта. Дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
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