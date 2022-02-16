Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Открытие фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля» состоялось в Нур-Султане

    16 Февраля 2022, 16:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 февраля в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоялось открытие фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля», посвященного Году детей в Казахстане. Мероприятие организовано совместно с Детской художественной школой – клубом ЮНЕСКО Нур-Султана в рамках проекта Библиотеки Елбасы «Взгляд из детства», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом детей.

    «Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства... Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача», – сказал Президент Казахстана.

    На открытии фестиваля посетители смогли ознакомиться с выставкой лучших работ воспитанников художественной школы, поучаствовать в мастер-классах ведущих педагогов-художников, некоторые из гостей даже попробовали нарисовать собственные картины в технике «мозаики». Участники мероприятия оставили свои пожелания на стилизованном «Дереве желаний».

    Украшением церемонии открытия стали концертные номера учащихся столичной Школы искусств №2.

    «Одаренное поколение то, которое осознает свое предназначение», - сказал Первый Президент Казахстана Н. А. Назарбаев.

    Фестиваль детского творчества «Мой Казахстан – моя земля» будет проходить в течение 2022 года. В этот период Библиотекой Елбасы для детей и подростков будут организованы выставки, лекции, творческие встречи с известными и успешными мастерами, конкурсы, ярмарки и мастер-классы.

    Фестиваль призван способствовать укреплению интеллектуального потенциала, реализации творческих способностей детей и оказывать плодотворное влияние на формирование ценностных ориентиров подрастающего поколения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Культура ЮНЕСКО Общество Искусство Библиотека Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Ехавшие на скутере подростки пострадали в ДТП в Акмолинской области
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге