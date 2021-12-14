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    Открытие детского конкурса песни Junior Eurovision 2021 провели без делегаций

    14 Декабря 2021, 19:02

    БРЮССЕЛЬ-ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В связи с ростом числа заболеваний COVID-19, церемония открытия детского конкурса Junior Eurovision-2021 прошла без делегаций, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как передает французский портал Tele-Loisirs, в этом году в детском конкурсе принимает участие 19 делегаций, в том числе участники из Казахстана.

    По данным организаторов, мероприятие собрало 3 тысячи человек. Однако учитывая распространение нового штамма коронавируса, оргкомитет предпринял исключительные меры санитарной безопасности.

    «Церемония открытия сокращена в качестве меры предосторожности. Но мы действительно хотим сделать все возможное, чтобы шоу состоялось», - говорит представитель оргкомитета Александра Редде-Амиэль.

    «Мы не хотели рисковать 13 декабря, когда все делегации приедут в одно место с большим количеством переходов и контактов между собой. Поэтому церемония открытия прошла без делегаций, но транслировалась в прямом эфире на канале «YouTube» и на сайте детского Евровидения», – пояснила А. Редде-Амиэль.

    По ее словам, протокол мероприятия можно отнести к образцовым: члены делегации буквально окажутся в «санитарном пузыре» в своих отелях; не планируется прогулок; ежедневно проводится ПЦР-тестирование.

    Сейчас продюсеры Junior Eurovision определяют оставшийся порядок работы перед грандиозным финалом, который состоится в воскресенье 19 декабря.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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