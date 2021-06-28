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    Открыта регистрация на конференцию ASTANA FINANCE DAYS 2021

    28 Июня 2021, 11:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открыта регистрация на ежегодную конференцию ASTANA FINANCE DAYS 2021, передает МИА «Казинформ».

    Astana Finance Days (AFD) – это одна из крупнейших финансовых конференций в регионе, ежегодно проводимая Международным финансовым центром «Астана». За 2018-2020 годы AFD привлек более 13000 участников из 100 стран мира. В 2020 году форум посетило более 5000 зарегистрированных участников из более 100 стран.

    1-3 июля основные стейкхолдеры и партнеры МФЦА представят инновационные продукты и услуги, которые позволят рынкам оправиться от кризиса.

    Программа онлайн-конференции, посвященной общей тематике «Восстановление роста», состоит из следующих мероприятий:

    Регистрируйтесь на одно из крупнейших в регионе деловых онлайн-мероприятий. Более подробная информация доступна на сайте.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Экономика МФЦА - фин. центр "Астана"
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