Открыта регистрация на конференцию ASTANA FINANCE DAYS 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открыта регистрация на ежегодную конференцию ASTANA FINANCE DAYS 2021, передает МИА «Казинформ».

Astana Finance Days (AFD) – это одна из крупнейших финансовых конференций в регионе, ежегодно проводимая Международным финансовым центром «Астана». За 2018-2020 годы AFD привлек более 13000 участников из 100 стран мира. В 2020 году форум посетило более 5000 зарегистрированных участников из более 100 стран.

1-3 июля основные стейкхолдеры и партнеры МФЦА представят инновационные продукты и услуги, которые позволят рынкам оправиться от кризиса.

Программа онлайн-конференции, посвященной общей тематике «Восстановление роста», состоит из следующих мероприятий:

Fin&Tech Summit:

Сессии Visa

Сессии Mastercard

Fin & Tech

Форум Business Connect

Форум зеленого роста

Макроэкономический форум

Форум по расширению экономических возможностей женщин

Форум образовательных технологий

Правовая конференция МФЦА

Семинар ISFB-AIFC по исламскому рынку капитала и др.



Спикерами и участниками онлайн-конференции станут представители местных и зарубежных государственных органов, международных организаций, бизнеса, профессионального и научного сообщества и многие другие.

Регистрируйтесь на одно из крупнейших в регионе деловых онлайн-мероприятий. Более подробная информация доступна на сайте.