Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Открыть совместный музей планируют Казахстан и Монголия

    26 Мая 2023, 11:51

    УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - В Улан-Баторе пройдет 9-е заседание межпpавительственной казахстанско-монгольской комиссии по тоpгово-экономическому, научно-техническому и культуpному сотpудничеству. Казахстанскую делегацию, прибывшую в Улан-Батор, возглавляет министр информации и общественного развития, сопредседатель межпpавительственной казахстанско- монгольской комиссии Дархан Кыдырали.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    В ходе рабочего визита Дархан Кыдырали встретился с министром образования и науки Монголии Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан. «Монголия является надежным партнером для Казахстана, и страна придает большое значение развитию взаимовыгодных отношений в различных сферах. Мы тесно сотрудничаем и в международных организациях. В этой связи мы намерены и дальше совместно работать в сфере образования и науки, информации и археологии, особенно, в области открытия общего музея, совместного изучения истории кочевников. Совсем недавно монгольский канал UBS и телеканал «Хабар» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Работа в этом направлении будет продолжена», - сказал Дархан Кыдырали.

    Дархан Кыдырали проинформировал о работе министерства и сообщил, что намерен в дальнейшем совместно сотрудничать.

    Лувсанцэрэн Энх-Амгалан отметил, что между двумя государствами существует дружеская связь, и он поддерживает предложения Дархана Кыдырали о создании совместных проектов в области образования, культуры и археологии.

    Стороны обсудили вопросы обучения студентов в рамках межправительственных грантов, установления академических связей, также укрепления культурно-гуманитарных отношений.

    На заседании комиссии будут рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, сельскохозяйственной, транспортной, культурной и спортивной сферах, образовании и науке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана История Казахстана Монголия МИОР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подготовку многотомника по истории Казахстана поручил завершить Глава государства
    Музей под открытым небом возобновил работу в столице
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске