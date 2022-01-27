Открыть совместно с индийскими компаниями IT-школы для ЦА предложил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев пригласил индийские компании в Казахстан для сотрудничества в сфере цифровизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главным общемировым трендом остается цифровизация экономики. В Казахстане эффективно работает электронное правительство, реализуются проекты по цифровизации всех системообразующих секторов экономики, развитию смарт-городов, медицины и образования, цифровые решения успешно применяются в бансковско-финансовой системе», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Центральная Азия – Индия».

Глава государства добавил, что на сегодня востребованным является развитие таких сфер, как внедрение искусственного интеллекта, Big data, интернет-вещей, онлайн-коммерция и кибербезопасность. Кроме того, представляют интерес проекты по созданию в Казахстане лаборатории в сфере телекоммуникаций, электронной промышленности, а также сборочных производств электронной техники.

«Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству по данным направлениям. Приглашаем индийские компании на казахстанский рынок. В своем послании народу Казахстана я поставил задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT- специалистов. В этой связи нам также интересен опыт Индии, причем богатый опыт Индии в обучении IT- и инженерных кадров. В качестве практического шага предлагаем на базе международного технопарка IT-стартапов «Астана Хаб» совместно с технологическим парком Bagmane и другими индийскими IT-гигантами открыть инженерный офис и школы информационных технологий для Центральной Азии», - отметил Касым-Жомарт Токаев.