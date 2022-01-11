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    Открыть пять филиалов авторитетных зарубежных университетов поручил Касым-Жомарт Токаев

    11 Января 2022, 13:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил открыть в Казахстане пять филиалов авторитетных зарубежных вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов. Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России. Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны», - заявил Глава государства на заседании в Мажилисе Парламента.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил выделить целевые гранты для молодежи из густонаселенных регионов страны.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Правительство РК Образование Вузы Мажилис
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