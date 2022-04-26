Открыть музей литературы предложили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские общественники обеспокоены состоянием музеев известных писателей в селах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии AMANAT, на заседании общественного совета Miras участники отметили, что в доме-музее Габита Мусрепова экспонаты неухоженные, желтеют и портятся. К тому же, отдаленные музеи редко видят посетителей. Члены совета предложили открыть музей литературы в Петропавловске и объединить экспонаты музея Габита Мусрепова и Сабита Муканова и личные вещи всех писателей-земляков.

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Габита Мусрепова, 100 лет со дня рождения народного писателя Сафуана Шаймерденова, 90 лет со дня рождения поэта, общественного и государственного деятеля Какимбека Салыкова.

«Завершены работы по изданию романа Мусрепова «Ұлпан», романа Шаймерденова «Ағалардың алақаны», сборника стихов Салыкова. Церемония презентации пройдет в областной библиотеке им. С. Муканова. В селе Жанажол Жамбылского района – родине Габита Мусрепова - планируется благоустройство памятника-бюста и прилегающей территории, завершение среднего ремонта участка автомобильной дороги «Петровка – Жанажол - станция Баумана», капитальный ремонт дома-музея Мусрепова», - проинформировал заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Нурлан Жамантаев.

Он добавил, что в этом году ономастическая комиссия работает над присвоением имени Сафуана Шаймерденова Централизованной библиотечной системе Жамбылского района, имени Какимбека Салыкова казахской средней школе города Сергеевки района Шал акына. Информацию направили в республиканскую ономастическую комиссию.

Предложили члены совета разработать план юбилейных мероприятий и начать пропаганду произведений к 85-летию со дня рождения известного прозаика, отличника просвещения Казахской ССР Ермека Конарбаева, начать поиски рукописи и пропагандировать наследие исследователя устной литературы Каратая Бигожина и поэта Еликбая.