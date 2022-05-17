Открыть движение на 119 км автодорог ЗКО планируют в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полностью завершить работы по реконструкции автодорог планируют в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно поручению Главы государства, большое внимание уделяется восстановлению дорог Западно-Казахстанской области. По данным ведомства, с 2020 года ведутся работы по капитальному ремонту автодорог «Казталовка – Жанибек – гр. РФ» (145 км) и «Униге – Бисен – Сайхин» (103 км), общей протяженностью 248 км. Бюджет проекта составил 56 млрд тенге, до 2022 года освоено 23 млрд тенге.

«С начала реализации проекта завершены работы на 55 км. На текущий год выделено 15 млрд тенге, за счет которых планируется открыть движение еще на 119 км автодорог, в результате будет обеспечено движение по новому покрытию на 174 км. Полное завершение работ планируется в 2023 году», - проинформировал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается дефицит дорожного битума в объеме 200 тыс. тонн.

«В целях своевременной поставки битума мы совместно с Министерством энергетики и Агентством по защите и развитию конкуренции выстроили механизм работы между ресурсодержателями и подрядными организациями по прямой поставке дорожного битума с соответствующей ежемесячной разнарядкой», - сообщил Каирбек Ускенбаев. Общая потребность битума в текущем году, по словам министра, составляет 1,1 млн тонн (республиканская сеть – 600 тыс. тонн, местная сеть – 500 тыс. тонн). При этом мощность отечественных заводов составляет 1 млн тонн в год.