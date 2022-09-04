Открылись пункты приема гумпомощи партии «AMANAT» для пострадавших при пожаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во всех региональных филиалах партии «AMANAT» приступили к работе пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от природных пожаров в Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

Необходимы товары первой необходимости, продукты питания (длительного срока хранения), теплая одежда, гигиенические принадлежности.

По словам волонтера из Алматы Жандоса Талипова, в подобных ситуациях нельзя оставаться в стороне.

«Хочу не только добрым словом, но и делом помочь пострадавшим. Я призываю всех казахстанцев оказать помощь пострадавшим, Костанай – мы вместе!», – сказал он.

«Именно в такое время мы должны показывать нашу сплоченность, единство. Потому что не бывает чужой беды или чужих трудностей. Мы должны помочь пострадавшим как можно скорее наладить условия жизни», – уверен доброволец из Усть-Каменогорска Марлен Абубакир.

Первая помощь от неравнодушных казахстанцев уже поступает в пункты сбора.

Адреса пунктов сбора гумпомощи

№

Регион

Город

Адрес

1.

Абайская область

Семей

ул. Чайжунусова, 138

2.

Акмолинская область

Кокшетау

ул. Ауельбекова, 117

3.

Актюбинская область

Актобе

ул. Тургенева, 86

4.

Алматинская область

Конаев

1 мкр., 13

5.

Атырауская область

Атырау

ул. Айтеке би, 79а

6.

Восточно-Казахстанская область

Усть-Каменогорск

ул. Кайсенова, 121

7.

Жамбылская область

Тараз

ул. Сулейменова, 1

8.

Жетысуская область

Талдыкорган

ул. Конаева, 47

9.

Западно-Казахстанская область

Уральск

ул. Молдагалиева, 19

10.

Костанайская область

Костанай

ул. Гоголя, 111

11.

Карагандинская область

Караганда

ул. Алиханова, 4

12.

Кызылординская область

Кызылорда

ул. Жахаева, 15а

13.

Мангистауская область

Актау

17 мкр., зд. 50/1

14.

Павлодарская область

Павлодар

ул. Кривенко, 25а

15.

Северо-Казахстанская область

Петропавловск

ул. Абая, 15

16.

Туркестанская область

Туркестан

ул. Мусабекова, 2а, коворкинг-центр

17.

Улытауская область

Жезказган

ул. Гарышкерлер, 35

18.

Нур-Султан

пр. Тауелсиздик, 3

19.

Алматы

ул. Абылайхана, 79, коворкинг-центр

20.

Шымкент

ул. Бейбитшилик, 3

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.