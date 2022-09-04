Открылись пункты приема гумпомощи партии «AMANAT» для пострадавших при пожаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во всех региональных филиалах партии «AMANAT» приступили к работе пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от природных пожаров в Костанайской области, передает МИА «Казинформ».
Необходимы товары первой необходимости, продукты питания (длительного срока хранения), теплая одежда, гигиенические принадлежности.
По словам волонтера из Алматы Жандоса Талипова, в подобных ситуациях нельзя оставаться в стороне.
«Хочу не только добрым словом, но и делом помочь пострадавшим. Я призываю всех казахстанцев оказать помощь пострадавшим, Костанай – мы вместе!», – сказал он.
«Именно в такое время мы должны показывать нашу сплоченность, единство. Потому что не бывает чужой беды или чужих трудностей. Мы должны помочь пострадавшим как можно скорее наладить условия жизни», – уверен доброволец из Усть-Каменогорска Марлен Абубакир.
Первая помощь от неравнодушных казахстанцев уже поступает в пункты сбора.
Адреса пунктов сбора гумпомощи
№
Регион
Город
Адрес
1.
Абайская область
Семей
ул. Чайжунусова, 138
2.
Акмолинская область
Кокшетау
ул. Ауельбекова, 117
3.
Актюбинская область
Актобе
ул. Тургенева, 86
4.
Алматинская область
Конаев
1 мкр., 13
5.
Атырауская область
Атырау
ул. Айтеке би, 79а
6.
Восточно-Казахстанская область
Усть-Каменогорск
ул. Кайсенова, 121
7.
Жамбылская область
Тараз
ул. Сулейменова, 1
8.
Жетысуская область
Талдыкорган
ул. Конаева, 47
9.
Западно-Казахстанская область
Уральск
ул. Молдагалиева, 19
10.
Костанайская область
Костанай
ул. Гоголя, 111
11.
Карагандинская область
Караганда
ул. Алиханова, 4
12.
Кызылординская область
Кызылорда
ул. Жахаева, 15а
13.
Мангистауская область
Актау
17 мкр., зд. 50/1
14.
Павлодарская область
Павлодар
ул. Кривенко, 25а
15.
Северо-Казахстанская область
Петропавловск
ул. Абая, 15
16.
Туркестанская область
Туркестан
ул. Мусабекова, 2а, коворкинг-центр
17.
Улытауская область
Жезказган
ул. Гарышкерлер, 35
18.
Нур-Султан
пр. Тауелсиздик, 3
19.
Алматы
ул. Абылайхана, 79, коворкинг-центр
20.
Шымкент
ул. Бейбитшилик, 3
Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.