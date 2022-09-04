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    Открылись пункты приема гумпомощи партии «AMANAT» для пострадавших при пожаре

    4 Сентября 2022, 13:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во всех региональных филиалах партии «AMANAT» приступили к работе пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от природных пожаров в Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

    Необходимы товары первой необходимости, продукты питания (длительного срока хранения), теплая одежда, гигиенические принадлежности.

    По словам волонтера из Алматы Жандоса Талипова, в подобных ситуациях нельзя оставаться в стороне.

    «Хочу не только добрым словом, но и делом помочь пострадавшим. Я призываю всех казахстанцев оказать помощь пострадавшим, Костанай – мы вместе!», – сказал он.

    «Именно в такое время мы должны показывать нашу сплоченность, единство. Потому что не бывает чужой беды или чужих трудностей. Мы должны помочь пострадавшим как можно скорее наладить условия жизни», – уверен доброволец из Усть-Каменогорска Марлен Абубакир.

    Первая помощь от неравнодушных казахстанцев уже поступает в пункты сбора.

    Адреса пунктов сбора гумпомощи

    Регион

    Город

    Адрес

    1.

    Абайская область

    Семей

    ул. Чайжунусова, 138

    2.

    Акмолинская область

    Кокшетау

    ул. Ауельбекова, 117

    3.

    Актюбинская область

    Актобе

    ул. Тургенева, 86

    4.

    Алматинская область

    Конаев

    1 мкр., 13

    5.

    Атырауская область

    Атырау

    ул. Айтеке би, 79а

    6.

    Восточно-Казахстанская область

    Усть-Каменогорск

    ул. Кайсенова, 121

    7.

    Жамбылская область

    Тараз

    ул. Сулейменова, 1

    8.

    Жетысуская область

    Талдыкорган

    ул. Конаева, 47

    9.

    Западно-Казахстанская область

    Уральск

    ул. Молдагалиева, 19

    10.

    Костанайская область

    Костанай

    ул. Гоголя, 111

    11.

    Карагандинская область

    Караганда

    ул. Алиханова, 4

    12.

    Кызылординская область

    Кызылорда

    ул. Жахаева, 15а

    13.

    Мангистауская область

    Актау

    17 мкр., зд. 50/1

    14.

    Павлодарская область

    Павлодар

    ул. Кривенко, 25а

    15.

    Северо-Казахстанская область

    Петропавловск

    ул. Абая, 15

    16.

    Туркестанская область

    Туркестан

    ул. Мусабекова, 2а, коворкинг-центр

    17.

    Улытауская область

    Жезказган

    ул. Гарышкерлер, 35

    18.

    Нур-Султан

    пр. Тауелсиздик, 3

    19.

    Алматы

    ул. Абылайхана, 79, коворкинг-центр

    20.

    Шымкент

    ул. Бейбитшилик, 3

    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Костанайская область Благотворительность Политические партии Регионы Волонтёрство Пожар AMANAT Костанай
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